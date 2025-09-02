إقالة تين هاج من ليفركوزن تفاجئ تاه وكالموند

أبدى جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن السابق، وراينر كالموند، المدير العام السابق للنادي الألماني، استغرابهما من قرار إقالة إيريك تين هاج المدير الفني للفريق بعد شهرين فقط من توليه المسؤولية.

وقال تاه على هامش تواجده في معسكر منتخب ألمانيا: «إنه قرار مفاجئ للجميع، ولم يتوقعه أحد، وبالتأكيد هناك أسباب لذلك».

ورحل تاه عن ليفركوزن وانتقل إلى بايرن ميونيخ، خلال الصيف الجاري، وذلك بعد مسيرة طويلة مع النادي دامت 10 سنوات، ليرافق زملاءه الآخرين الذين رحلوا هذا الصيف، مثل فلوريان فيرتز، وجرانيت تشاكا، وجيريمي فريمبونج، بعدما أسهموا في تتويج الفريق بالثنائية المحلية، الدوري وكأس ألمانيا في 2024.

تولى تين هاج، مدرب أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد السابق، مهمة إعادة بناء الفريق خلفاً لتشابي ألونسو، الذي رحل هذا الصيف أيضاً، لينتقل إلى تدريب ريال مدريد.

وأقيل تين هاج، أمس الإثنين، بعد ثلاث مباريات فقط مع ليفركوزن، حقق خلالها الفوز بصعوبة على جروساسباخ، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، في بطولة كأس ألمانيا، ثم الخسارة أمام هوفنهايم 1-2 والتعادل مع فيردر بريمن 3-3 في أول جولتين من بطولة الدوري.

كما بدا كالموند متفائلاً، وصرح قائلاً: «بناء فريق جديد عملية تستغرق وقتاً، هذا أمر واضح، مشيراً إلى أنه يثق في قدرة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا مجدداً»، وأضاف: «إن قرار إقالة تين هاج يبقى مفاجأة، لكنه اتفق مع تاه بأن هناك أسباباً مقنعة لدى الرئيس التنفيذي فرناندو كارو والمدير الرياضي سيمون رولفز».

تابع: «هذا الثنائي لا يستمتع بالاستغناء عن العاملين بالنادي، خاصة أنهما صاحبا قرار التعاقد مع تين هاج، ولكن عندما تأكدا من أن الأمور لا تسير بشكل صحيح، اتفقا أنه حان الوقت لإنهاء العلاقة التعاقدية».