المغربي وادو يتعرض لحادث سير

تعرض المدرب المغربي عبدالسلام وادو، المدافع السابق لأندية نانسي ورين وفالنسيان الفرنسية، لحادث دهس من قبل سيارة رفقة خمسة من أعضاء الجهاز الفني لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. وتعرض عبدالسلام وادو مدرب أورلاندو بايرتس البالغ من العمر 46 عاماً، لحادث خطير بعد فوز فريقه على تشيبا يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الدوري المحلي.

وبحسب بيان صادر عن أورلاندو بايرتس، كان وادو ومساعدوه ينزلون من الحافلة التي كانت تقلهم إلى جوهانسبرج لمساعدة ضحايا حادث آخر عندما تعرضوا للدهس.

وأوضح البيان: نزل المدرب وادو وعدد من أعضاء الجهاز الفني من حافلة الفريق لمساعدة ضحايا حادث تصادم آخر، وللأسف أثناء توجههم إلى موقع الحادث، اصطدمت سيارة ثالثة بالسيارتين المتوقفتين، ما أدى إلى إصابة أعضاء الفريق بجروح خطيرة. تجدر الإشارة إلى أن وادو شارك في 58 مباراة دولية مع منتخب المغرب وسجل ثلاثة أهداف.