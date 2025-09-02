الأهلي المصري يعرض نصف قيمة الشرط الجزائي على الإسباني ريبيرو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، لاعب منتخب مصر والأهلي المصري السابق، حقيقة وجود شرط جزائي في عقد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للأهلي، والذي أقيل من منصبه عقب الهزيمة من بيراميدز. وكانت تقارير تحدثت عن أن عقد ريبيرو لا يتضمن شرطاً جزائياً خلال مهلة الثلاثة أشهر الأولى من عقده، وأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخذ قرار إقالته في اليوم الأخير قبل انتهاء المهلة.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن هناك شرطاً جزائياً بالفعل في عقد المدير الفني السابق للفريق مع النادي.

وأوضح أن هناك مفاوضات بين الأهلي المصري وريبيرو حالياً حول قيمة الشرط الجزائي ومدى إمكانية تخفيضه ودفع شهر ونصف الشهر من عقده بدلاً من 3 أشهر.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي في طريقها للتعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد بدلاً من الجهاز الفني السابق بقيادة ريبيرو، إذ أسندت المهمة مؤقتاً إلى عماد النحاس لحين التعاقد مع مدرب جديد. وكان الأهلي قد أنهى علاقته بخوسيه ريبيرو بالتراضي بعد فترة قصيرة بسبب النتائج المخيبة، حيث كانت جماهير «المارد الأحمر» قد طالبت برحيل المدرب وهتفت ضده في المدرجات.