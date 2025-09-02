الأولمبي يواجه غوام بطموح التأهل السادس لكأس آسيا





أبوظبي – محمد صادق

يستهل منتخبنا الأولمبي مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بمواجهة نظيره منتخب غوام، في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وتستضيف أبوظبي مباريات المجموعة التاسعة، التي تضم، إلى جانب الإمارات وغوام، منتخبي إيران وهونغ كونغ، حيث تقام المباريات في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في المملكة العربية السعودية في يناير 2026.

ويتطلع «الأبيض» الأولمبي إلى انطلاقة قوية، وتحقيق الانتصار في المواجهة الأولى، ما يعزز من طموحاته في التأهل للمرة السادسة إلى النهائيات، إذ سبق وشارك منتخبنا الأولمبي في خمس نسخ سابقة أعوام 2014 في عمان، و2016 في قطر، و2020 في تايلاند، و2022 في أوزبكستان، و2024 في قطر، بينما غاب عن نسخة وحيدة عام 2018، التي أقيمت في الصين.

ويعول منتخبنا الأولمبي على عاملي الأرض والجمهور، المتوقع مؤازرته للاعبين، من أجل تحقيق الفوز، وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويختتم منتخبنا الأولمبي تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة، اليوم، يسعى من خلالها الجهاز الفني، بقيادة الأورغوياني مارسيلو برولي، على وضع اللمسات النهائية على التشكيلة والخطة التي سيخوض بها اللقاء، على ضوء دراسته للمنافس.

وكان المنتخب الأولمبي قد استعد للتصفيات بمعسكرين تدريبيين، الأول في تايلاند يونيو الماضي، والثاني في إسبانيا، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية، من أجل زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

في المقابل، يشارك منتخب غوام الأولمبي في التصفيات للمرة الثانية في تاريخه، ويطمح إلى تحقيق مفاجأة، رغم صعوبة مهمته في المجموعة.

ويسبق لقاء الإمارات وغوام، مباراة إيران وهونغ كونغ، التي تقام على نفس الملعب في الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء.

ويتأهل أصحاب المركز الأولى بالمجموعات الـ 11 في التصفيات إلى النهائيات مباشرة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى المملكة العربية السعودية مستضيفة البطولة.