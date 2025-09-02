مارسيلو برولي: عوضنا نقص مشاركة لاعبي الأولمبي مع الأندية بالمعسكرات

أبوظبي – محمد صادق

أعلن الأورغوياني مارسيلو برولي، مدرب المنتخب الأولمبي، جاهزية «الأبيض» لمواجهة غوام في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تنطلق، غداً الأربعاء، بأبوظبي، مؤكداً أن المباراة الأولى تكتسب أهمية بالغة يسعى خلالها المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل.

وتحدث مدربو منتخبات المجموعة التاسعة بالتصفيات، الإمارات وإيران وهونغ كونغ وغوام، في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، بإستاد آل نهيان مستضيف مباريات المجموعة.

ويلتقي منتخبنا الأولمبي مع نظيره منتخب غوام في التاسعة والنصف مساء الغد، ويسبقه في السادسة والنصف مواجهة تجمع بين إيران وهونغ كونغ.

وقال برولي: «استعداداتنا سارت بشكل جيد وبسلاسة، وخضنا معسكراً أخيراً في إسبانيا حققنا خلاله أهدافنا، وسنخوض مواجهة غوام بكل قوة».

وأضاف: «طموحنا التأهل عن المجموعة، والمباراة الأولى في غاية الأهمية لبداية جيدة، ورغم أننا واجهنا بعض الصعوبات نتيجة الإصابات، لكن لدينا ثقة كبيرة في القائمة المتواجدة حالياً، وأننا قادرون على تحقيق نتائج إيجابية».

وأبدى برولي ارتياحه للتنسيق والتعاون الدائم مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، مؤكداً أنه وجد كل المساعدة والاستجابة لطلباته، ولم يواجه أي مشكلة تتعلق باختيارات اللاعبين.

وشدد على أهمية مشاركة اللاعبين مع أنديتهم في المسابقات المحلية وبالأخص دوري المحترفين لرفع مستواهم الفني والبدني، مشيراً إلى أنه حاول تعويض نقص مشاركة اللاعبين بمعسكرات خارجية وخوض مباريات ودية على مستوى عال مع أندية ومنتخبات قوية للحصول على التوازن المطلوب.

هدف

من جانبه، قال وس أوا مدرب منتخب غوام الأولمبي، إنه يدرك قوة المنتخب الأولمبي الإماراتي وجودة اللاعبين التي يمتلكها، مشيراً إلى أنه حضر مبكراً إلى أبوظبي قبل أسبوع من بداية التصفيات للتأقلم على الأجواء، لافتاً إلى أن تحضيراته سارت بشكل جيد، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية رغم أفضلية عاملي الأرض والجمهور لمصلحة «الأبيض» الأولمبي.

بدوره، أكد أوميد رازفانخاه مدرب منتخب إيران الأولمبي أنهم متحمسون لخوض التصفيات، وأنه بالرغم من قصر فترة التحضيرات لكن اللاعبين في جاهزية جيدة على الصعيد البدني، ما ساعد المنتخب على الإعداد بشكل جيد، خاصة وأن التصفيات تقام في أيام الفيفا.

وقال إن المنتخب الأولمبي الإيراني يملك مجموعة من أفضل اللاعبين، وأحد أفضل المنتخبات في التصفيات، والسير على خطى المنتخب الأول في بلاده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنافسة في المجموعة صعبة كون جميع المنتخبات لديها الحافز والرغبة في التأهل.

وأوضح أنه بالرغم من امتلاكه لأسماء لديها إمكانات كبيرة في المنتخب الأولمبي الإيراني إلا أنه لا يعتمد على الأسماء فقط، ولكن على شخصية المنتخب.

وقال دارين جيمس آرنوت مدرب هونغ كونغ إن إشرافه على المنتخبين الأول والأولمبي منحه التوازن في اختيارات اللاعبين، وليس لديه مشكلة أو تعارض في القيام بمهمته، مؤكداً ثقته في قدرات لاعبيه، وأنهم قادرون على تقديم أداء جيداً خلال التصفيات، ويأمل أن يحقق نتائج إيجابية تخدم طموحاته بالتأهل.