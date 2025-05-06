ثنائي الفجيرة الأكثر سعادة في الجولة الـ26 بدوري «الهواة»

جاء العنوان الأبرز للجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بتصدر فريق دبا الفجيرة لجدول المسابقة برصيد 49 نقطة، التي كانت بحوزة فريق الظفرة لأكثر من 4 أسابيع، وذلك بعد فوز «النواخذة» على فريق مجد بالثلاثة، ويمضي على خطاه جاره الفجيرة بالفوز بثلاثية نظيفة على الإمارات ليحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وتضع هذه النتائج فريق الظفرة تحت الضغط ويتراجع للمركز الثاني بـ47 نقطة، لكنه يمتلك عدد مباريات أكبر من دبا الفجيرة الذي تنتظره 3 مواجهات أمام كل من: حتا والذيد والجزيرة الحمراء، فيما يملك الظفرة 4 مباريات ضد كل من: يونايتد والإمارات ومصفوت والعربي، كما أن للفجيرة الثالث 4 مواجهات مع مصفوت والعربي وغلف اف سي ومجد.

وجاء فريق العربي الخاسر الأكبر في الجولة، بعد أن فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور وخسر بثنائية نظيفة أمام الحمرية ليتجمد رصيده عند 42 نقطة، ويتراجع للمركز الرابع يليه خامساً فريق حتا الذي تمكن من تحقيق الفوز على الذيد ووصوله حاجز النقطة 40، كما تعرض فريق الإمارات للهزيمة السادسة على التوالي أمام الفجيرة بنتيجة 3 ـ 0 على ملعبه في رأس الخيمة ليحير «الصقور» جمهوره العريض من كثرة الهزائم في المسابقة والتي وصلت إلى 12 خسارة ويتجمد رصيد الفريق عند 30 نقطة في المركز السابع.

وبات فريق «غلف اف سي» الأقرب لمغادرة دوري الدرجة الأولى بعد تعرضه لهزيمة جديدة أمام الجزيرة الحمراء، وحسابياً تبدو فرصة الفريق الذي يملك 3 مواجهات قائمة في البقاء، لكنها في غاية الصعوبة وتجمعه بفرق الحمرية وغلف يونايتد والفجيرة، ويتعين عليه تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث مع خسارة منافسه مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة لمبارياته المتبقية والتي تجمعه بالجزيرة الحمراء وغلف يونايتد والفجيرة.