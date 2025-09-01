جوارديولا متفائل رغم البداية السيئة للسيتي في الدوري الإنجليزي

قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن عملية إعادة بناء فريقه والتي تكلفت 320 مليون جنيه إسترليني (432 مليون دولار) ستنجح رغم البداية السيئة للفريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر سيتي أنفق كثيرا على الصفقات مطلع العام الجاري لكنه بدأ موسم 2025/2026 بهزيمتين من ثلاث مباريات خاضها حتى الآن.

وأنهى فريق جوارديولا الموسم الماضي بفارق 13 نقطة خلف البطل ليفربول، وهو الآن يبتعد بفارق ست نقاط خلفهم بعد الهزيمة أمس الأحد أمام برايتون 1/2 بعد الهزيمة في الجولة الثانية أمام توتنهام صفر/2.

ورغم النتائج السلبية التي حققها الفريق، يشعر المدرب الإسباني بالتفاؤل ببعض الجوانب في أداء فريقه ويشعر بوجود علامات على التحسن.

وقال جوارديولا، الذي سيواجه مانشستر يونايتد بعد نهاية فترة التوقف الدولي: "لقد تغيرنا كثيرا عن الموسم الماضي والحالي".

وأضاف: "لكن لدينا قاعدة أصيلة ولاتزال جيدة حتى الآن واللاعبون الجدد رائعون أيضا".

وتابع جوارديولا: "الأمر يتعلق بالانطلاق مجددا وإيجاد الطريقة للفوز بالمباريات وهذا سيحدث".

وأوضح: "الآن لدينا فارق ست نقاط وعلينا مواصلة المشوار".

وقال: "لدي شعور جيد تجاه الكثير من الأشياء، أشعر بأننا أصبحنا أكثر نشاطا ونعيش فترة جيدة مقارنة بما حدث الموسم الماضي".