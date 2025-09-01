ميلوش: هدف الشارقة ربع نهائي "المحترفين"

أكد الصربي ميلوش مدرب الشارقة، أن فريقه طوى صفحة الفوز أمام دبا، وبات التفكير منصباً حول مباراة الإياب يوم 6 الجاري، على أرضية ملعبنا في الشارقة، مشيراً إلى أن الفوز على دبا لم يكن سهلاً، بعد أن وضعنا الفريق المضيف تحت الضغط طوال دقائق الشوط الثاني، لافتاً إلى أن تقدم فريقه بهدف في المباراة الأولى، سيمنحنا خوض لقاء الإياب بأريحية، لكن الفريق لن يركن لنتيجة الذهاب، وسنحاول اللعب بقوة السبت المقبل، وأتمنى أن يكون كافة اللاعبين في يومهم، وسنحاول اللعب بطريقة أفضل، والاستفادة من الفرص التي تتهيأ لنا أمام المرمى.

بدوره، تحسر البرتغالي بيريرا مدرب دبا الفجيرة، على إهدار فريقه لعدد كبير من الفرص السهلة أمام مرمى حارس دبا، درويش محمد، الذي تألق في الذود عن مرماه ببسالة، وأنقذ مرمى فريقه من ثلاثة أهداف محققة. وعبّر المدرب عن حُزنه لانتهاء نتيجة مباراة الشارقة بخسارة فريقه، لافتاً إلى أن الفريق يقدم أفضل ما عنده، ولكن الكرة لم تنصفهم، لكنني في ذات الوقت متفائل بأن القادم سيكون أفضل، وحتماً ستتحقق النتائج الإيجابية.

وأشار إلى أنه على ثقة كبيرة بأن النتائج ستأتي، بشرط استمرار الفريق بذات الأداء الذي قدمه خلال شوط المباراة الثاني ضد الشارقة، ونوه بأن النواخذة يحتاج درهم الحظ، وإلى تحقيق فوز أول في الموسم، وبعدها ستكون الانطلاقة الحقيقية للفريق.