إقالة تن هاج من تدريب ليفركوزن بعد مباراتين في الدوري الألماني

أعلن باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة مدربه إريك تن هاج من منصبه بعد مباراتين فقط في المسابقة، إذ لم يكن التعادل مطلع هذا الأسبوع على ملعب فيردر بريمن كافيا لإنقاذ وظيفة المدرب الهولندي.

وخسر ليفركوزن مباراته الافتتاحية في الدوري 2-1 أمام ضيفه هوفنهايم، ليصبح تن هاج تحت الضغط في بداية مشواره مع الفريق، وجاء التعادل 3-3 يوم السبت مع عشرة من لاعبي بريمن لينهي فترة تدريبه القصيرة للفريق.

وحل تن هاج، الذي كان بعيدا عن التدريب منذ إقالته من مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي، محل تشابي ألونسو في مايو الماضي بعد رحيل الإسباني لتولي تدريب ريال مدريد.

واحتل ليفركوزن المركز الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بعد أن قاده ألونسو إلى تحقيق الثنائية المحلية في موسم 2023-2024، إذ حقق الفريق لقبه الأول في الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة.