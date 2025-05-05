100 هدف تضع دياغو داسيلفا هدافاً تاريخياً لـ«الهواة»

برهن البرازيلي دياغو داسيلفا نجم دبا الفجيرة وهداف الفريق بأنه لاعب من طراز عالٍ، بعد أن حقق نجم «السامبا» بعمر الـ 35 عاماً، إنجازاً غير مسبوق على مستوى دوري الدرجة الأولى، بعد وصوله للهدف الـ 100 في دوري «الهواة»، خلال 6 مواسم متتالية قضاها بين أندية دبا الفجيرة والإمارات والظفرة، وهي الأندية التي لعب لها في المسابقة، وبات اللاعب الذي لا يتحدث إلا بلغة الأهداف علامة فارقة في دوري الدرجة الأولى.

صدارة

لكن داسيلفا نجح، بتسجيله لهدفين من أهداف دبا الثلاثة في مرمى مجد، في اعتلاء الصدارة بـ 18 هدفاً، ودخوله نادي المئة هدف في المسابقة، ولا يوجد أي لاعب آخر على صعيد المواطنين والأجانب تمكن من تحقيق هذا الإنجاز، الذي يحسب للاعب وإدارة نادي دبا، التي وفرت له كل السبل لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

تبدو رحلة «ابن بلاد السامبا» غريبة ومشوقة في ذات الوقت، فاللاعب وعلى الرغم من خوضه لأكثر من 6 مواسم في الإمارات، إلا أنه لم يلعب إلا لثلاثة فرق فقط؛ هي دبا الفجيرة «النواخذة»، الذي تعاقد معه لأول مرة موسم 2017 - 2018، للعب في دوري المحترفين، وبعد ذلك بدأت الرحلة ما بين نادي دبا الفجيرة والإمارات «الصقور» في رأس الخيمة، حيث تناوب دياغو على قضاء موسماً مع «الصقور» ويقوده للصعود إلى دوري المحترفين ويتوج معه بلقب هداف المسابقة، قبل أن يعود في الموسم الذي يليه مع «النواخذة» ويكرر نفس المشهد لعدة مواسم.

كما ارتدى دياغو داسيلفا قميص الظفرة موسم 2023 - 2024، لكنه شارك في 9 مباريات فقط، وتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم، ليعود من جديد في تجربته الرابعة إلى دبا الفجيرة، ويقربه أكثر من العودة إلى دوري المحترفين هذا الموسم، بعد تربع الفريق على صدارة المسابقة حالياً برصيد 49 نقطة.