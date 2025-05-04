فاركو يشعل الدوري المصري ويهزم بيراميدز

فاز فاركو 3-2 على ضيفه بيراميدز اليوم الأحد في الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليضح حدا لانتصارات فريق المدرب كرونسلاف يورتشيتش.

وتجمد رصيد بيراميدز عند 47 نقطة لكنه مازال في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي سيواجه حرس الحدود في وقت لاحق من اليوم.

ورفع فاركو رصيده إلى 29 نقطة متقدما للمركزالسادس.

وتقدم أحمد شريف لفاركو الدقيقة 55 بعد أن راوغ علي جبر مدافع بيراميدز على حافة منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وعزز فاركو تقدمه في الدقيقة 66 عندما نجح محمود عماد في مراوغة لاعبي بيراميدز وأطلق تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وقلص بيراميدز الفارق في الدقيقة 76 عندما تمريرة عرضية من محمد الشيبي من الناحية اليمني تابعها إبراهيم عادل بضربة رأس إلى الشباك من مسافة قريبة.

واستعاد فاركو فارق الهدفين في الدقيقة 84 عندما نفذ عمرو ناصر ركلة جزاء إثر احتسابها بعد التحام جبر مع محمود فرحات.

وقلص مروان حمدي الفارق مرة أخرى بتسجيل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 90 بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من الشيبي تابعها بضربة رأس قوية على يسار محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو.

وفرض بيراميدز سيطرته على الدقائق الأولى من المباراة قبل أن يقاسمه فاركو الاستحواذ.

وظن فيستون مايلي أنه تقدم لبيراميدز في الدقائق الأولى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنه أُلغى بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وسنحت لفاركو فرصة للتسجيل في الدقيقة السابعة عندما أرسل عماد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى تابعها شريف بضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد بيراميدز أن يتقدم في منتصف الشوط الأول عندما تلقى مايلي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء تابعها بضربة رأس تصدى لها حارس فاركو بنجاح.

وأهدر مايلي فرصة التقدم لبيراميدز قبل الأستراحة عندما أطلق تسديدة علت العارضة.

وفاجأ فاركو ضيفه في الشوط الثاني وسجل هدفين متتاليين في أول 20 دقيقة وهيمن على الكرة ونجح في إيقاف خطورة لاعبي بيراميدز.