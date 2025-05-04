البطائح يستقبل بني ياس بطموح تأمين البقاء بالمحترفين

إيهاب زهدي، محمد صادق

يستقبل فريق البطائح نظيره بني ياس على ملعب استاد خالد بن محمد في الساعة السادسة و5 دقائق من مساء غد الاثنين، ويبحث من خلالها الفريقان عن النقاط الثلاث المهمة في صراع تأمين البقاء، إذ يوجد البطائح في المركز 12 برصيد 21 نقطة، والفوز يبعده عن النفق المظلم، وبني ياس في المركز الحادي عشر 25 نقطة.

وقال الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب فريق البطائح: «تنتظرنا مباراة مهمة، وخلال الأسبوع الماضي حاولنا التركيز بشكل كبير، ونحن في حاجة ماسة للنقاط الثلاث، وتركيزنا على هذه المباراة، ومن حسن حظنا ليس لدينا أي إصابات في الفريق، وأنا على ثقة بأن اللاعبين على قدر عالٍ من المسؤولية، ويعرفون أهمية المباراة، ويسعون لتقديم أفضل ما لديهم للخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية».

من جانبه قال لاعب البطائح البرازيلي رافاييل: «تحضيرنا جيد خلال الفترة الماضية على المستوى الفردي والجماعي، وكل زملائي اللاعبين تركيزهم على هذه المباراة، ونأمل أن نخرج بنتيجة إيجابية، ونعلم جيداً بأن المباراة لن تكون سهلة، وهذه المباراة حاسمة بالنسبة لنا، وعلينا أن نضاعف الجهود، وخاصة أن المباراة على أرضنا».

من جانبه يخوض بني ياس مواجهة البطائح من دون ضغوط بعد أن ضمن رسمياً البقاء في دوري المحترفين عقب خسارة دبا الحصن من كلباء، واتساع الفارق مع صاحب المركز قبل الأخير إلى 9 نقاط.

ويحتل بني ياس المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 25 نقطة، ويدخل مواجهة البطائح بمعنويات عالية نتيجة الفوز الثمين، الذي حققه الفريق بعشرة لاعبين خارج أرضه على حساب الشارقة 2-1 في مباراة مؤجلة الخميس الماضي، مما أبعده تماماً عن حسابات الهبوط مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.

ويفتقد «السماوي» في المباراة لجهود قائده فواز عوانة لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الشارقة، إضافة إلى غياب الثنائي خميس صالح إسماعيل وخميس المنصوري، اللذين انتهى الموسم بالنسبة لهما مع بني ياس للإصابة.

وأكد الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، أنه ركز على استشفاء اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة استعداداً للمباراة عقب الفوز الأخير، مؤكداً ضرورة إظهار نفس الروح والانضباط والعطاء، الذي لعب به الفريق أمام الشارقة.

وأشار إلى أن الفريق سيخوض مباراة مهمة وصعبة أمام البطائح الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وطموحه يبدو أكبر من المركز الذي يحتله المنافس.