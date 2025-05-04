الزمالك المصري يرفض عقوبات رابطة الأندية ويهاجم التحكيم

أعلن نادي الزمالك اليوم الأحد رفضه عقوبات لجنة المسابقات برابطة الأندية على جماهيره عقب مباراته أمام المصري بالجولة الثالثة في مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم الخميس الماضي.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيا مما تسبب في تراجع الزمالك في سباق التتويج باللقب. ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 39 نقطة متأخرا بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحل المصري رابعا بمجموع 35 نقطة.

وقررت رابطة الأندية أمس إقامة مباراتين للزمالك من دون جمهور وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب توجيه جمهوره سبابا لحكم المباراة.

وأعرب الزمالك، في بيان عبر صفحته بفيسبوك، عن أسفه إزاء أي تصرف من جانب "قلة من الجماهير أثناء المباراة".

وقال "لكن يجب التأكيد أن هذا التصرف كان رد فعل أمام غياب العدالة من حكم المباراة بعد إلغاء الهدف الذي سجله ناصر منسي إلى جانب القرارات الأخرى التي تضرر منها الفريق".

وطالب الزمالك "بعدم إسناد أي مباراة قادمة للفريق إلى كل من الحكم أمين عمر والحكم محمد الصباحي نظرا لتكرار الأخطاء منهما بشكل أثر سلبيا على نتائج مباريات الفريق".

وأضاف الفريق المصري " ندرك تماما أن هذا النوع من العقوبات الموقعة على جماهيره يأتي في توقيت حاسم من عمر مسابقة الدوري مما يؤكد - بما لا يدع مجالا للشك - التحيز والتحفز ضد الزمالك واتباع سياسة الكيل بمكيالين وسط معايير مزدوجة".

وتابع البيان "شاهدنا في نفس الجولة غض الطرف من جانب أحد الحكام عن معاقبة لاعب جذبه من ملابسه" في إشارة إلى جذب إمام عاشور لاعب الأهلي قميص حكم مباراة فريقه أمام بتروجت.

وأعاد الزمالك التذكير بالقرارات المنتظرة بشأن أزمة مباراة القمة أمام الأهلي.

وقال "لن نخضع لأي شكل من أشكال الضغط خاصة وأننا على بعد أيام قليلة من القرار النهائي للجنة التظلمات باتحاد الكرة بخصوص القرار الصادر من مجلس إدارة الرابطة بشأن مباراة القمة، ونؤكد مجددا تمسكنا بتطبيق اللوائح والعدالة بدلا من الالتفاف عليها كما يحاول البعض".