صافرة فاردي تنقذ حياة حكم لقاء ليستر وساوثامبتون

تعرّض الحكم ديفيد ويب لإصابة في الرأس واستُبدل، بعد توقف مباراة ليستر سيتي وضيفه ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعدة دقائق، خلال الشوط الأول، أمس، واصطدم وجه ويب، الذي كان يدير أول مباراة له في دوري الأضواء بعمر 49، بكتف جوردان أيو مهاجم ليستر، وسقط أرضاً، وهرع جيمي فاردي، مهاجم ليستر نحو الحكم، وأخذ الصافره منه، وأطلقها طلباً للمساعدة، ليتلقى ويب العلاج، لكنه لم يتمكن من مواصلة المباراة، بعد توقف دام 12 دقيقة، ليتولى الحكم الرابع سام باروت إدارة اللقاء.

وقاد جيمي فاردي «38 عاماً» وجوردان أيو، ليستر سيتي الذي ودع الدوري الإنجليزي، للفوز على ضيفه الهابط أيضا ساوثامبتون بهدفين نظيفين.