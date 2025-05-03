فيرمينو أفضل لاعب في أبطال آسيا للنخبة ومندي أفضل حارس

حصد روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي السعودي جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة لموسم 2024-2025، بعد مساهماته في تتويج الفريق بلقبه القاري الأول اليوم السبت، كما اختير زميله إدوار مندي لجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وتُوج الأهلي بلقب البطولة اليوم بفوزه 2-صفر على كاواساكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحسم الأهلي، الذي يدربه الألماني ماتياس يايسله، المباراة واللقب عبر هدفين في الشوط الأول سجلهما ويندرسون جالينو وفرانك كيسي في الدقيقتين 35 و42 إثر تمريرتين من فيرمينو.

وإلى جانب دوره المؤثر في النهائي، استعرض البرازيلي فيرمينو قدراته انطلاقا من الجولة الرابعة، حينما سجل هدفين وصنع هدفا آخر في الفوز على الشرطة العراقي.

وواصل فيرمينو تألقه مسجلا أربعة أهداف أخرى، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، من بينها صناعة الهدف الافتتاحي أمام الهلال السعودي في الدور قبل النهائي.

كذلك أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة اختيار مندي لجائزة أفضل حارس في البطولة، إذ قدم مستويات مميزة وتألق بشكل كبير في الأدوار النهائية التي استضافتها جدة.

وفي المباراة النهائية، واصل مندي تألقه وحافظ على نظافة شباكه أمام كاواساكي مسجلا بذلك ثالث مباراة له بشباك نظيفة في البطولة.