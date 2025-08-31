مورايس يزيد التكهنات حول مصير لوكاس فيرا مع الوحدة

زاد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة من التكهنات حول مصير الأرجنتيني لوكاس فيرا مع "العنابي" بعد غياب اللاعب عن خوض أي مباراة مع الفريق منذ بداية الموسم.

وكان الوحدة قد تعاقد مع لاعب خط الوسط، لوكاس فيرا (28 عاماً)، خلال الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي خيمكي الروسي.

ولم يظهر اللاعب مع الوحدة في أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم، وخرج من قائمة الفريق لمباراة عجمان في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ورفض مورايس التعليق على سبب استبعاد لوكاس فيرا من قائمة مباراة عجمان، ما فتح الباب أمام التكهنات حول مدى اقتناع المدرب البرتغالي باللاعب، والغموض الذي بات يغلف مصير فيرا مع الوحدة، في الوقت الذي أشارت فيه أنباء إلى احتمالية رحيل اللاعب إلى الدوري التركي.

وعن التعادل مع عجمان، قال مورايس: "خضنا مباراة صعبة، ولاحت لنا بعض الفرص السانحة للتسجيل، لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل، أعتقد أن الفريق قدم أداءً جيداً بصورة عامة، وكان من المهم رؤية تطور أداء بعض اللاعبين".

وأضاف: "أنهينا النصف الأول على ملعبنا، ويتبقى النصف الثاني على ملعب المنافس، ويجب الاستعداد جيداً لأن طموحنا الصعود لربع النهائي، هوية المتأهل لم تُحسم بعد وبإمكاننا الفوز في مباراة العودة".

وعلق مورايس على ركلة جزاء عجمان التي جاء منها هدف التعادل، قائلاً: "أعتقد أن الحكم لم يوفق في هذا القرار لأن لاعب المنافس استغل الزاوية وأوهم الحكم بتعرضه للدفع".

وختم: "إذا كان عجمان استحق ركلة جزاء، فالوحدة أيضاً كان يستحق ركلة جزاء لمصلحة لوسيانو ريفيرا في آخر الدقائق".