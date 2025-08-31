عجمان يفرض التعادل على الوحدة في كأس المحترفين

فرض عجمان التعادل على مضيفه الوحدة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، على استاد آل نهيان، في ذهاب الدور الأول لكأس المحترفين، ليتأجل حسم هوية الصاعد منهما إلى ربع النهائي إلى لقاء العودة المقرر يوم السبت المقبل.

افتتح اللاعب الشاب آرناو براداس، القادم من أكاديمية برشلونة الإسبانية (لاماسيا)، التسجيل للوحدة في الدقيقة 12 بهدف جميل من على حدود منطقة الجزاء بعدما سدد يسارية قوية سكنت شباك الحارس علي الحوسني.

ولم يستغل الوحدة أفضليته خلال الشوط الأول لتسجيل هدف ثانٍ، إلى أن نجح السلوفيني دينو هوتيتش في تسجيل هدف التعادل لعجمان من علامة الجزاء في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر الشوط الأول، احتسبها الحكم بعد مخالفة ارتكبها محمد قرباني لاعب الوحدة ضد المغربي وليد أزارو.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني، إذ اعتمد عجمان على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وأهدر وليد أزارو مهاجم عجمان فرصة ذهبية لخطف الفوز لفريقه في الدقيقة 82، بعدما انفرد بمرمى محمد الشامسي دون مضايقة، إلا أنه وضعها بطريقة غريبة بجوار القائم.

كثف الوحدة هجماته في الدقائق الأخيرة، لكن تألق علي الحوسني حارس "البرتقالي" في الزود عن مرماه، ونجح في التصدي لرأسية الصربي دوسان تاديتش في الدقيقة 87، أعقبها رأسية من البديل لوسيانو ريفيرا ارتدت من العارضة.

وعلت صيحات الاستهجان من الجمهور القليل الذي حضر في المدرجات تجاه القرارات التحكيمية، بعد مطالبة لاعبي الوحدة بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لمصلحة ريفيرا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.