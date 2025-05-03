مدرب توتنهام: قسوت على اللاعبين بعد خماسية ليفربول

أعرب أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، على تصميمه على إنهاء أداء الفريق السيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز وإعادة الشعور بالفرحة لجماهير الفريق من خلال الفوز بمباراة الديربي على ويستهام غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام فاز 3 / 1 على بودو/جليمت الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ليضع قدما في المباراة النهائية التي تقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول يوم الأحد الماضي 1 / 5 هي الـ19 التي عادل بها الفريق رقما قياسيا في الدوري، ولكن بوستيكوجلو كشف أنه كان "قاسيا جدا" على لاعبيه خلال اجتماع تقييمي في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل مباراة بودو/جليمت.

وسوف يتم إجراء مزيد من التغييرات في تشكيل الفريق لمباراة ويستهام، مع احتمال إراحة بيدرو بورو، وكريستيان روميرو، وميكي فان دي فين، ورودريجو بينتانكور، في حين سيغيب جيمس ماديسون ودومينيك سولانكي بسبب الإصابة، لكن بوستيكوجلو حريص على إيقاف سلسلة الهزائم التي امتدت لخمس مباريات من أصل ست في الدوري.

وقال بوستيكوجلو :"أصابنا إحباط شديد من نتيجة مباراة ليفربول".

وأضاف :"كنت قاسيا للغاية على اللاعبين في اليوم التالي للمباراة. لم أكن متأكدا كيف سيتفاعلون مع ذلك، لكن شعرت أننا بحاجة للشعور بهذا الألم."

وأردف :"في الوقت نفسه، تنسى هذه المباراة وتركز على المهمة المتبقية لديك (الدوري الأوروبي). كما أكرر دائما، بغض النظر عن موسمنا، لدينا فرصة لفعل شيء مميز ولا أريد أن نفقدها بسبب تشتت تركيزنا عما هو مهم".

ورغم أن توتنهام رفع مستواه بشكل لافت في أوروبا، كما حدث الخميس، إلا أن بوستيكوجلو اعترف بـ"التقلبات" التي أجبرت جماهير الفريق للتعامل معها بسبب التغييرات التي يجريها في التشكيلة في الدوري الإنجليزي، مما يؤدي إلى الهزائم. لكنه يريد أن يتغير ذلك في المباراة المقبلة أمام ويستهام، الذي يحتل المركز السابع عشر.

وقال :" يمكننا أن نستمتع بها إذا تطورنا وحققنا بعض الانتصارات. هذا هو التحدي. مواجهة ويستهام خارج أرضنا دائما ما تكون صعبة".

وأضاف :"إنها مباراة ديربي وتعني الكثير لمشجعينا، لذلك يمكننا أن ندخل المباراة بعقلية صحيحة للحصول على بعض الفرح من بقية موسمنا في الدوري، لأنني اعتقد أن ذلك يساعد في تحسين مشاعر جماهيرنا".