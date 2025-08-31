الشارقة يكرر فوزه على دبا ويضع قدماً في ربع نهائي كأس المحترفين

وضع الشارقة قدماً في ربع نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد أن كرر فوزه على دبا هذه المرة بهدف دون رد، وذلك في اليوم الثاني من مواجهات ذهاب الدور الأول من المسابقة. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب الألباني ري ماناج في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة زايد النعيمي بعد ملامسة الكرة ليد مدافع النواخذة الياباني تاكاشي، ليدخل الشارقة لقاء الإياب يوم 6 سبتمبر المقبل بأكثر من فرصة لبلوغ مرحلة الدور الثاني.

جاءت بداية اللقاء سريعة من الفريقين، وكل طرف يبحث عن التقدم بهدف مبكر يريح الأعصاب ويساعده على خوض اللقاء بأريحية، وسرعان ما تمكن الضيوف من زيارة شباك حارس دبا عيسى الهوتي عبر ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء زايد النعيمي بعد ملامسة الكرة يد مدافع دبا الياباني تاكاشي في الدقيقة 22، ليتقدم ري ماناج مهاجم الشارقة لتنفيذها محرزا هدف فريقه الأول. وكاد عثمان كمارا أن يعزز النتيجة لمصلحة فريقه لكن كرته القوية علت المرمى بقليل، ووجد رماة دبا أكثر من فرصة سانحة لتعديل الأرقام لكن دون أن تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب وسط تألق لافت من حارس الشارقة درويش محمد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

وخلال شوط المدربين، كانت المباراة سجالاً بين هجوم النواخذة وتألق حارس الشارقة درويش محمد الذي تصدى لأكثر من هجمة خطرة داخل وخارج منطقة الجزاء، لينصب الحارس نفسه نجماً للمباراة التي انتهت بفوز الشارقة بهدف.