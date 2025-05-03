غوارديولا سعيد بتألق دي بروين في آخر مباريات يخوضها مع سيتي

لخص بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مساهمة كيفن دي بروين في فوز الفريق المهم 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز أمس الجمعة بنفس الطريقة التي فعلها أكثر من مرة سابقا، إذ اكتفى بقول "شكرا".

وسجل دي بروين الهدف الوحيد في المباراة قبل الأخيرة له على ملعب الاتحاد، ليمنح مانشستر سيتي فوزا حاسما في سعيه للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، ليذكر قائد سيتي الجميع بما سيفتقده الفريق عند رحيله بنهاية الموسم.

وأعلن لاعب خط الوسط البلجيكي (33 عاما) الشهر الماضي أنه سيرحل عن الفريق عند انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وقال غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس ردا على سؤال عن رأيه في دي بروين "لن أقول سوى شكرا".

وأضاف "مساهمته في مباراة كريستال بالاس عندما كنا متأخرين 2-صفر كانت رائعة، وسجل اليوم هدفا. أنا سعيد لأن المباراة انتهت بهذه النتيجة، ولدينا مباراة أخرى على ملعب الاتحاد".

وكشف دي بروين عن دهشته من عدم قيام مانشستر سيتي بتقديم عرض لتمديد عقده، مؤكدا أن لديه الكثير ليقدمه.

وقال دي بروين "قال العديد من زملائي في الفريق إن رحيلي محزن أيضا، لكن هكذا تسير الأمور أحيانا في الحياة وأعتقد أن مستواي وتصرفي كزميل في الفريق.. أبذل قصارى جهدي وأريد الفوز دائما".

وأضاف "أعتقد أنني أظهرت أنني لا أزال قادرا على اللعب، وإلا لما قدمت ما قدمته خلال الأسابيع القليلة الماضية".