6 ملايين و120 ألف درهم تكلفة الصافرة الأجنبية

يتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للصافرة الأجنبية في مختلف المسابقات الإماراتية المحلية لناد واحد خلال الموسم الحالي إلى 6 ملايين و120 ألف درهم، في حال أقدم على طلب تحكيم أجنبي لكل مبارياته، قد ترتفع إلى أرقام غير مسبوقة مع الاستعانة بحكام أجانب في بقية الموسم لأندية أخرى.

وأدار 4 حكام أجانب 4 مباريات منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2025-2026، بواقع 3 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ومباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بتكلفة إجمالية 680 ألف درهم، حيث تبلغ تكلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي للمباراة الواحدة 170 ألف درهم.

وظهر الحكم الأجنبي لأول مرة في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما أدار الحكم الروماني ستيفان كوفاتش مباراة العين وكلباء، مساء السبت، على استاد هزاع بن زايد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك لأول مرة في هذا الدور المبكر من تاريخ البطولة.

وعلى خلاف المواسم الأربعة السابقة، لم تظهر الصافرة الأجنبية في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سوى من الدور ربع النهائي، والدور النهائي، إذ أدار الحكام الأجانب 3 مباريات فقط في البطولة الموسم الماضي، اثنتان منها في ذهاب وإياب ربع النهائي بين الوحدة والشارقة، والنهائي بين الجزيرة وشباب الأهلي، والعدد نفسه في موسم 2023-2024.

تكلفة

وفي حالة أقدم ناد بالمحترفين على الاستعانة بحكام أجانب في كل مبارياته بالموسم بمختلف المسابقات المحلية، بالدوري وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي حال وصوله إلى نهائي بطولتي الكأس، قد تصل التكلفة الإجمالية المتوقعة للصافرة الأجنبية لناد واحد إلى 6 ملايين و120 ألف درهم، إذ بعد مرور الجولة الأولى للدوري، وظهور الحكم الأجنبي في الجولة الثانية، قد يصل عدد المباريات إلى 36 مباراة في المسابقات المحلية بالكامل طوال الموسم، بواقع 25 مباراة في دوري المحترفين، و7 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إذا وصل للنهائي، و4 مباريات في كأس رئيس الدولة، ما قد يرفع التكاليف إلى أرقام غير مسبوقة لأول مرة.

ويبدو أن التوقعات قد تشير إلى ظهور الصافرة الأجنبية في المسابقات المحلية هذا الموسم في عدد غير مسبوق من المباريات، وذلك بعد الأزمة الأخيرة بين نادي العين واتحاد الكرة، عقب الاحتجاج الذي قدمه «الزعيم» على التحكيم بعد مباراته مع البطائح في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، والبيانات المتبادلة مع الاتحاد، إلى جانب التقارير التي أشارت إلى رغبة العين الاستعانة بحكام أجانب في كل مباريات الفريق بالموسم، وهو ما ظهر بالفعل في مباراتي العين التاليتين أمام دبا في الجولة الثانية من الدوري، وأمام كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

جولة

وكانت الجولة الثانية من الدوري قد شهدت حكاماً أجانب في 3 مباريات، إذ أدار لقاء الشارقة والجزيرة الحكم البرازيلي رامون أباتي، والتركي خليل أموت في مباراة دبا والعين، والنرويجي إسبن إسكاس في مباراة الوحدة وشباب الأهلي.

وبلغت تكلفة الاستعانة بالصافرة الأجنبية في دوري المحترفين منذ قرار اتحاد الكرة بالسماح باستقدام الحكام الأجانب عام 2021 7 ملايين و230 ألف درهم، وأدار الحكام الأجانب 12 مباراة في الدوري الموسم الماضي بتكلفة بلغت مليونين و40 ألف درهم، وفي موسم 2023-2024 أداروا 19 مباراة بتكلفة 3 ملايين و230 ألف درهم.

يذكر أن مباراة شباب الأهلي والجزيرة التي أقيمت في أكتوبر 2021 شهدت ظهور الحكم الأجنبي لأول مرة في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، وأدارها الحكم التركي جونيت شاكير.