30 فريقاً من أندية الشركات تهدد عرش المحترفين

فتح اتحاد الإمارات لكرة القدم الباب على مصراعيه لدخول أندية الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال عالم كرة القدم من أوسع الأبواب وخلال فترة وجيزة منذ إعلان خصخصة الأندية قبل 4 أعوام انضم إلى منظومة اتحاد الكرة أكثر من 30 فريقاً يمثلون شركات ومؤسسات أسماء مختلفة لينضموا إلى الدرجات الأدنى اعتباراً من دوري الدرجة الرابعة والثالثة والثانية وتأهل عدد منهم للعب في دوري الدرجة الأولى المؤهل لدوري المحترفين حيث يتواجد في مسابقة دوري الدرجة الأولى خمسة من أندية الشركات هي فرق يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، وغلف يونايتد، ومجد، والاتفاق وسيتي الصاعدان من دوري الدرجة الثانية.

تهديد

تتألق أندية الشركات في دوري الأولى في مستويات لافتة وباتت بمثابة تهديد رسمي لأندية دوري المحترفين حيث يضع الخبراء والمحللون فريق يونايتد من بين المرشحين للصعود إلى دوري الأضواء والشهرة في الموسم الكروي المقبل وذلك قياساً بما يملكه الفريق من لاعبين على مستوى عالٍ فضلاً عن الأداء والمركز الذي أنهى به سماوي الهواة الموسم الكروي الماضي رابعاً وفوزه على فرق كبيرة على غرار الفجيرة والظفرة.

أسطورة

وكانت مواقع نادي «يونايتد أف سي» قد نشرت على منصاتها الرسمية إنستغرام صورة تجمع رئيسه الحالي المولدافي إيلي سيبانو وهما يحملان قميص النادي وأرفقها بكلمات «أسطورة حقيقية تبدأ المشوار معنا نعلن بكل فخر عن تعيين أندريا بيرلو كمدرب جديد للنادي وأضاف برؤيته وشغفه وعقليته، يبدأ فصلاً جديداً. مرحباً بك في دبي، مستر بيرلو».

ووقّع لاعب إنتر ويوفنتوس وميلان السابق البالغ 46 عاماً على عقد لمدة عامين حيث سيشرف حتى صيف 2027 على «يونايتد إف سي» الذي تأسس عام 2022 ويخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى.

وبات يونايتد أف سي رابع نادٍ سيشرف عليه لاعب خط الوسط الدولي السابق في مسيرته التدريبية بعد يوفنتوس الذي قاده بين عامي 2020 و2021، وفاتح كاراغومروك التركي وسمبدوريا الذي قاده في الدرجة الثانية في تجربته الأخيرة قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في أغسطس 2024.

ويتضمن سجل «مايسترو» خط الوسط السابق المعتزل في عام 2017 العديد من الألقاب أبرزها الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا مرتين، وبلقب الدوري الإيطالي 6 مرات، إضافة إلى إحرازه مع منتخب بلاده مونديال ألمانيا 2006.

استحقاقات

بدوره، أكد مدير فريق «يونايتد إف سي» محمد قاسم، أن الفريق استعد بشكل جيد لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد 2025-2026 من خلال معسكر تدريبي، وخاض خلاله مباريات ودية، ويتطلع للحضور بشكل قوي في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى.

وأشاد قاسم بتولي الإيطالي اندريا بيرلو قيادة الجهاز الفني للفريق، لافتاً إلى أن بيرلو اسم معروف في عالم التدريب وأعتقد بأن انضمامه إلى الفريق له فوائد ويسهم تواجد المدرب في دبي في تسليط الأضواء على دوري الدرجة الأولى إلى جانب متابعة أخبار ونتائج الفريق وخصوصاً أن بيرلو يتمتع بشهرة عالمية منذ أن كان لاعباً لفرق ميلان ويوفنتوس فضلاً عن تتويجه مع منتخب بلاده بمونديال 2006 فهو اسم غني عن التعريف.

وتابع: طموحنا الأساسي بناء فريق قوي يسهم في ظهور فني مميز، وإذا ما أتيحت لنا فرصة المنافسة على الصعود سنعمل على استثمارها بشكل جيد وفي الوقت نفسه فإننا نفكر في أن الموسم الحالي سيكون بمثابة استعداد جيد لنا في دوري الدرجة الأولى، والذي نتطلع أن يقودنا إلى المحترفين.

استثمار

بدوره، شدد عبدالعزيز منقوش رئيس مجلس إدارة نادي التعاون على أهمية تواجد فرق الشركات في خارطة الدوريات الإماراتية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأندية الرياضية هو استثمار ناجح حيث يُدرك متابعو وعشاق الرياضة عموماً، وكرة القدم على وجه التحديد، أن هذه اللعبة لم تعد مجرد هواية أو لعبة للمتعة والتسلية، بل أصبحت صناعة هائلة تُنفق عليها ملايين ومليارات الدولارات، وتدرّ أرباحاً طائلة، بل حتى إنها باتت في كثيرٍ من الأحيان جزءاً من ثقافة الشعوب وحضارتها، وربما تمثل رموزاً وطنية وشعبية أحياناً.

ونوه منقوش إلى أن تواجد أندية شركات محلية يشرف عليها رجال أعمال ورأس مالية من الخارج يسهم في تطور اللعبة ما ينعكس ذلك على رياضتنا المحلية ومنتخباتنا الوطنية.

أندية الشركات

يتواجد في الدرجات الأدنى اعتباراً من دوري الأولى وحتى الدرجة الرابعة أكثر من 30 فريقاً من أندية الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر يونايتد اف سي، وغلف يونايتد وسيتي، ومجد، والاتفاق، وغلف اف سي، رويال، جي ريدز، جراغون سيتي، الصقور العربية، الاتحاد، ليفر اسبورت، يوناتيد B، بينونة، فرسان هسبانيا، ايريش، نوفا استار، اميرالد، مودرن اسبورت، الفتح اف سي، بريشن فورتفيرتوس، فالكون، مدينات، اولمبيك، تي اف سي، رمال الصحراء و365.