أحمد مبارك: ننتظر دعم الجمهور للمنتخب الأولمبي في أبوظبي

أكد أحمد مبارك مدير المنتخب الأولمبي أن إقامة مباريات المجموعة التاسعة التي تضم «الأبيض» الأولمبي في العاصمة أبوظبي يعد ورقة رابحة ويمنح أفضلية نسبية للمنتخب أمام منتخبات المجموعة كون المباريات تقام على أرضه، مطالباً الجمهور بدعم المنتخب الأولمبي في التصفيات لتحقيق هدف التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً العام المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية يناير المقبل.

ويلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات غوام وهونغ كونغ وإيران، إذ يستهل مبارياته بمواجهة غوام في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، حيث تقام مباريات المجموعة على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وعين اتحاد الكرة قبل أيام، أحمد مبارك مدير فريق الشارقة السابق، مديراً للمنتخب الأولمبي، إذ يمتلك خبرات واسعة ومميزة على الصعيد الإداري على مدار سنوات طويلة.

وقال مبارك: «أشكر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة، وأسعى لتقديم ولو جزء بسيط لخدمة المنتخبات الوطنية والرياضة الإماراتية، وأتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة».

تحضيرات جيدة

وعن تحضيرات المنتخب الأولمبي، أضاف: «بالتأكيد الحظوظ متساوية والاستعدادات تسير بشكل جيد، وهناك متابعة واهتمام من اتحاد الكرة والذي حرص على توفير كل عوامل النجاح للمنتخب الأولمبي في مهمته، وخاض المنتخب معسكرين ناجحين في تايلاند وإسبانيا شهري يونيو وأغسطس، كما تابع الجهاز الفني اللاعبين جيداً في جميع المباريات سواء خلال المعسكر أم الوديات، إلى جانب الجولتين الأولى والثانية في الدوري».

وطالب مبارك جمهور الكرة الإماراتية بمؤازرة ودعم المنتخب الأولمبي في مهمته في التصفيات من أجل الوصول إلى نهائيات كأس آسيا، مشيراً إلى أن الجمهور يمثل حافزاً كبيراً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المواجهات الثلاث.

وأكد أن نجاح اتحاد الكرة في استضافة مباريات المجموعة في أبوظبي من شأنه أن يمنح المنتخب أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره، وقال: «بالطبع اللعب على أرضنا يعزز من حظوظنا ويمنحنا دفعة قوية من أجل تحقيق النتائج المرجوة، لذا ننتظر الحضور الجماهيري في مدرجات استاد آل نهيان ومساندة اللاعبين والمنتخب في مشوار التصفيات».

ويتأهل إلى النهائيات أول كل مجموعة من المجموعات الـ 11 بالتصفيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني للانضمام إلى السعودية مستضيفة البطولة.