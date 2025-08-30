العراقي ميمي يلهم صغار أكاديمية «النواخذة»

بث الدولي العراقي مهند علي الملقب بميمي نجم فريق دبا الروح والحماس وسط لاعبي أكاديمية نادي دبا لكرة القدم بعد أن سجل ميمي زيارة للاعبين الصغار والناشئين، مسدياً نصائح مهمة لهم وهم في بداية مشوارهم الكروي، حيث طالبهم اللاعب بضرورة مواصلة التدريبات والاستماع إلى توجيهات الأجهزة الفنية وعدم إهمال الجانب المدرسي وتطبيق قاعدة العقل السليم في الجسم السليم.

وقام اللاعب ميمي بتكريم اللاعبين المتميزين في مختلف الفئات العمرية، كما التقط صوراً تذكارية مع لاعبي الأكاديمية والأطقم الإدارية والفنية. وشهد هذه الفعالية التي تدخل ضمن المبادرات المجتمعية لنادي دبا حضور أحمد سليمان الهنداسي، مدير إدارة الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية، الذين حرصوا على مشاركة اللاعبين هذه اللحظات المميزة التي تعكس اهتمام النادي برعاية المواهب الواعدة، وتعزيز روح الانتماء والعطاء لدى الأجيال الصاعدة.

بدوره أكد أحمد الهنداسي مدير الألعاب الفردية والجماعية أن مثل هذه الزيارات تبث روح الحماس وترفع من معنويات اللاعبين الصغار الذين احتفوا بزيارة ميمي وسعدوا بها، معبرين عن أملهم بأن يصلوا إلى مستواه في المستقبل، ووجه الهنداسي الشكر لمجلس إدارة نادي دبا برئاسة أحمد سعيد الظنحاني لاهتمامهم بالنشء وتوفير كل سبل الدعم والاهتمام بأكاديمية نادي دبا.