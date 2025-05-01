محمد الطربان: مباريات دبا الحصن المتبقية تحتاج إلى «مقاتلين»

أكد محمد عبد الله الطربان رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، أن فريقه تنتظره 4 مباريات مفصلية، تحتاج إلى لاعبين مقاتلين، وأن الفريق سيخوض مبارياته المتبقية في دوري أدنوك للمحترفين، بشعار أكون أو لا أكون، مجدداً ثقة مجلس إدارة النادي في المدرب الوطني حسن العبدولي، وفي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحقيق النتائج المرجوة، التي تلبي طموحات وتطلعات جمهور دبا الحصن.

وقال الطربان، مباريات الفريق المقبلة في المسابقة بمثابة نهائي كؤوس، ونتطلع إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، وتأمين بقاء الفريق مع كبار دوري الأضواء والشهرة، وأشار إلى أن مواجهة كلباء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة 23 من المسابقة، ستكون مهمة لفريقه، ونتطلع للعودة من ملعب كلباء بالعلامة الكاملة، مع كامل احترامنا للفريق المضيف، ونوه بأن الضغوط ستكون كبيرة على فريقه، عكس كلباء، الذي يلعب بأريحية، بعد وصوله إلى النقطة 25، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى لاعبين مقاتلين، وهذا ما عهدناه في لاعبي دبا الحصن، وتابع: كل جهود وإمكانات النادي مسخرة حالياً للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري، من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، بدءاً من لقاء كلباء، مروراً بمباراة الوحدة وشباب الأهلي والعروبة في الجولة الختامية.

مؤازرة جماهيرية

ودعا الطربان جماهير دبا الحصن لضرورة الوجود يوم السبت المقبل بمدرجات ملعب كلباء، وتكثيف المؤازرة الجماهيرية طوال وقت المواجهة، ومواصلة التشجيع في كل دقيقة من وقت اللقاء، والذي وصفه مدرب الفريق حسن العبدولي بالنهائي الأول لفريقه، ضمن سلسلة المباريات الحاسمة والمهمة لفريق دبا الحصن في هذا التوقيت تحديداً من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين لمباراة نمور كلباء، وأتمنى أن يكون التركيز حاضراً، مع ضرورة الالتزام بخطط وتوجيهات الجهاز الفني، بقيادة المدرب حسن العبدولي، وأكد عودة عدد من لاعبي الفريق بعد غيابهم لأسباب مختلفة ضد النصر في الجولة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن دبا الحصن يحتل حالياً المركز الثالث عشر، برصيد 16 نقطة، بعد فوزه في 4 مباريات والتعادل في مثلهم، وتلقي الفريق الهزيمة في 14 مباراة.