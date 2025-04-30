أرتيتا: قادرون على الفوز في باريس

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن بوسع فريقه الفوز في باريس الأسبوع المقبل لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد هزيمته 1-صفر على أرضه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب الدور قبل النهائي أمس الثلاثاء.

وتلاعب سان جيرمان بمنافسه أرسنال في أول 25 دقيقة بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفا مبكرا للضيوف ورغم تحسن أداء أصحاب الأرض فإنهم لم يتمكنوا من إدراك التعادل.

وألغي هدف سجله ميكل ميرينو بضربة رأس في الشوط الثاني بسبب التسلل بينما تألق جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان في التصدي لعدة فرص ليعود بطل فرنسا إلى بلده بأفضلية ضئيلة قبل مباراة الإياب الحاسمة المقررة بالعاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل.

وقال أرتيتا، الذي قضى فترة قصيرة كلاعب معار إلى باريس سان جيرمان خلال مسيرته، للصحفيين "وصلنا إلى نهاية المباراة الأولى. وستكون رسالتي في نهايتها هي نفسها تماما كما كانت أمام ريال مدريد بعد فوزنا 3-صفر على أرضنا".

وتابع "علينا الذهاب إلى باريس والفوز بالمباراة. بوسعنا القيام بذلك. رأيت فريقين جيدين للغاية لكن الفارق ضئيل فيما بينها. اتسما بالكفاءة والجودة أمام المرمى. حارس المرمى أيضا كان له دور في النتيجة التي رأيناها الليلة (أمس). إذا أردت التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فعليك تقديم أداء مميز، وسنتوجه إلى باريس لتقديم ذلك".

وكان أرسنال يخوض أول مباراة له في الدور قبل النهائي منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد في 2009 ويسعى للوصول إلى النهائي للمرة الثانية فقط بعد خسارته في عام 2006 أمام برشلونة.

وبعدما تبخرت آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الفشل في تعويض الفارق الأسبوع المقبل سيترك أرسنال بلا لقب منذ فوز أرتيتا بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020.

وعندما سُئل عما إذا كانت نسبة التأهل لا تزال متساوية، قال أرتيتا "لا أعرف النسبة، لكن لدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى النهائي. علينا القيام بشيء مميز والوقت المناسب لذلك سيكون في باريس".