مارسيلو برولي: «الأبيض» الأولمبي جاهز لتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا

أكد الأورغوياني مارسيلو برولي مدرب المنتخب الأولمبي على جاهزية «الأبيض الأولمبي» لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، مشيراً إلى أن الاستعدادات تسير في الطريق الصحيح، والحظوظ كبيرة للتأهل إلى النهائيات.

ويبدأ المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات ضمن المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وهونغ كونغ وغوام، إذ تقام مباريات المجموعة في أبوظبي في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وقال برولي على هامش تدريبات «الأبيض» الأولمبي في أبوظبي: رغم أننا واجهنا بعض الغيابات نتيجة الإصابات لكن طموحاتنا كبيرة في بدء التصفيات في أفضل مستوى من الجاهزية، والإصابات ليست عذراً، ولدينا ثقة في مجموعة اللاعبين على تقديم أفضل أداء.

وأضاف، أن خوض مباريات المجموعة خلال التصفيات في أبوظبي من شأنه أن يمنح الأبيض الأولمبي الأفضلية كونها على ملعبه وبين جماهيره، إلا أنه في الوقت ذاته يضع مسؤولية كبيرة على المنتخب للظهور بأفضل مستوى. وأشار إلى أن الجهاز الفني لم يتمكن من الحصول على معلومات كافية عن منتخبي غوام وإيران لعدم خوضهما مباريات ودية، بعكس منتخب هونغ كونغ، لكن كل المباريات صعبة بكل تأكيد، ولدينا قناعة أن المنتخب سيخوض التصفيات بأفضل مستوى من الجاهزية.

وأكد على وجود تنسيق وتعاون دائم بين الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي، مشدداً على أن جميع المنتخبات هدفها خدمة المنتخب الأول، لكن الأبيض الأولمبي لديه مسؤولية أيضاً لتحقيق نتائج جيدة، والهدف الأكبر تحقيق طموحات الكرة الإماراتية.

ويستهل المنتخب الأولمبي التصفيات بمواجهة غوام في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ويواجه في الجولة الثانية هونغ كونغ، ويختتم التصفيات بمواجهة إيران يوم 9 سبتمبر.

يذكر أن، 44 منتخباً يشاركون في التصفيات، تم توزيعهم على 11 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، ويصعد للنهائيات أول كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.