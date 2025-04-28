كلاسيكو سعودي بين الهلال وأهلي جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

يتجدد اللقاء بين عملاقي السعودية، الهلال وأهلي جدة، للمرة الرابعة هذا الموسم 2024 / 2025 عندما يلتقي الفريقان غدا الثلاثاء على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في جدة بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تأهل الأهلي بعد الفوز على بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات دور الثمانية يوم السبت، بينما اكتسح الهلال منافسه جوانجو من كوريا الجنوبية بنتيجة 7 / صفر يوم الجمعة الماضي.

ويتأهل الفائز للمباراة النهائية منتظرا الفائز من المباراة الأخرى في قبل النهائي بين فريقي النصر السعودي ضد كاوزاكي فرونتال الياباني التي ستقام مساء بعد غد الأربعاء.

وكانت الكفة شبه متساويا في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم، حيث فاز الهلال بنتيجة 4 /1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 /1 في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس الماضي.

وفي بطولة دوري المحترفين السعودي (روشن) تبادل الفريقان الفوز حيث حسم الهلال لقاء الدور الأول لصالحه بنتيجة 2 /1 بينما فاز الأهلي في مباراة الدور الثاني بنتيجة 3 /2.

وسبق أن التقى الأهلي والهلال مرة واحدة على المستوى القاري، عندما تقابلا في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا عام 2019، وتفوق الهلال بالتأهل لدور الثمانية بعد الفوز ذهابا بنتيجة 4 /2 والخسارة إيابا بنتيجة صفر /1 ليتأهل الزعيم بنتيجة 4 /3 في مجموع المباراتين.

ويملك الفريقان دوافع قوية قبل هذه المباراة، حيث قال المقدوني إزجان اليوسكي نجم الأهلي "نثق في أنفسنا كثيرا، وبإمكاننا تحقيق نتائج رائعة، وكل شيء وارد في كرة القدم، وسنبذل قصارى جهدنا أمام الهلال".

وأضاف زميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو "لقد سبق لي الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2019، وكذلك زميلي رياض محرز مع مانشستر سيتي في 2023، لكن يبقى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا أحد أحلامي التي أسعى لتحقيقها، وسأبذل قصارى جهدي للفوز بهذا اللقب".

وأضاف فيرمينو "تنتظرنا مباراة صعبة وقوية أمام الهلال، يجب أن نكون في أتم الجاهزية لتحقيق انتصار آخر، ولدينا دوافع كبيرة لمواصلة مشوارنا في البطولة".

من جانبه، قال الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي إن أمامه أكثر من تحد، وهو تعافي لاعبيه بدنيا في ظل وجود فارق يومين فقط للاستعداد لمواجهة الهلال، مشيرا "ستكون مباراة كبيرة وصعبة، ويجب أن نستعيد طاقتنا ونضع خطة مناسبة للفوز".

ويرتكز يايسله على كتيبة مميزة من اللاعبين مثل حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، والنجم الجزائري رياض محرز، واليوسكي وفيرمينو، وصخرة الوسط الإيفواري فرانك كيسيه بخلاف المهاجم الإنجليزي إيفان توني بخلاف العناصر المحلية مثل زياد الجهني وعلي مجرشي وفراس البريكان.

في المقابل تبقى الضغوط أكبر على البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، الذي يريد مواصلة المشوار للمباراة النهائية، وإنقاذ موسمه بعد الخروج من دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، وتعثره في بطولة الدوري حيث يتخلف بفارق ست نقاط عن اتحاد جدة متصدر الترتيب قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "الأهلي يملك لاعبين أجانب أكثر منا، ولكن هذه النقطة لا تصنع الفارق بل الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، والفريقان يضمان عناصر مميزة في مختلف الخطوط".

وسيخوض الهلال مباراة الأهلي بدون نجمه البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن الفريق الذي تعرض للإصابة في مواجهة بطل كوريا الجنوبية ليتم استبداله بعد 40 دقيقة.

لكن الهلال يضم كتيبة مدججة بالنجوم في مختلف المراكز مثل حارس المرمى المغربي ياسين بونو، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والثنائي الصربي سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم، مع ثنائي الخبرة سالم الدوسري قائد الفريق ومحمد كنو.