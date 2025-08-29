«الحارس المقيم».. ظهور أول في كأس رابطة المحترفين

تنطلق غداً، منافسات بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الحالي 2025 ـ 2026، بمباريات الذهاب بالدور الأول للبطولة، وتقام 6 مواجهات على مدار يومين، حيث يلتقي في اليوم الأول الظفرة مع الوصل على استاد حمدان بن زايد، والنصر مع البطائح على استاد آل مكتوم، والعين ضد كلباء باستاد هزاع بن زايد.

وتقام بعد غدٍ 3 مباريات، إذ يواجه خورفكان نظيره بني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي، ويستضيف دبا على ملعبه فريق الشارقة، وتختتم مواجهات الذهاب بلقاء الوحدة مع عجمان باستاد آل نهيان في ثاني مواجهة بين الفريقين هذا الموسم، بينما ينتظر شباب الأهلي والجزيرة الدور المقبل بناء على لائحة البطولة التي جنبتهما المشاركة في الدور الأول.

وستكون كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم على موعد مع ظهور «الحارس المقيم» ولأول مرة في البطولة بعد التعديلات التي أجرتها رابطة المحترفين الإماراتية قبل بداية الموسم.وكانت رابطة المحترفين قررت وفق التعديلات الجديدة السماح بمشاركة الحراس المسجلين في فئة المقيمين مع الفريق الأول في مسابقتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر.

وذلك للمرة الأولى، بعدما شهد الموسم الماضي السماح للحراس المقيمين بالمشاركة في دوري تحت 23 سنة، حيث تمثل تلك التعديلات سابقة تاريخية في مسابقات كرة القدم المحلية. ويسمح في مسابقتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر بتسجيل 10 لاعبين من الأجانب والمقيمين في قائمة المباراة، على ألا يزيد عددهم داخل الملعب على 8 لاعبين.

كما اشترطت أن يكون حارس المرمى مسجلاً من أي فئة بخلاف الأجانب، بمعنى إمكانية مشاركة الحارس من فئة مواليد الدولة أو حملة جوازات السفر مثلهم مثل اللاعب المواطن، وفي حال خروج أو طرد حارس المرمى المقيم لا يسمح باستبداله بحارس من فئة الأجانب.

فرصة وستكون البطولة فرصة لعدد من الحراس من فئة المقيمين للظهور في المباريات مع الفريق الأول للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإماراتية، وذلك في حال قرر مدربو الأندية الدفع بأحد العناصر من هذه الفئة خلال المباريات.

ويضم عدد من الأندية حراساً مقيمين مسجلين في فرق تحت 23 و21 و19 سنة، البعض منهم شارك في دوري تحت 23 سنة الموسم الماضي، والبعض الآخر ينتظر الفرصة، في الوقت الذي شهد الميركاتو الصيفي الأخير تعاقد عدد من الأندية مع حراس من فئة المقيمين مثل بني ياس الذي ضم الحارس البرازيلي لويس توراتو قادماً من جوفينتوود البرازيلي، والوحدة الذي ضم السنغالي برنس هالي.

وتضم 7 أندية هي الوحدة والجزيرة والنصر والعين وبني ياس والوصل وشباب الأهلي حراساً في فئة المقيمين، فيما خلت قائمة فرق تحت 23 و21 سنة من حراس مقيمين وهم الشارقة وعجمان وكلباء وخورفكان ودبا والظفرة والبطائح.ووفقاً لقوائم الأندية في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، يضم الجزيرة السنغالي محمد ثيم (20 سنة)، والبريطاني ريان اندراوس (18 سنة).

بينما كان قد ضم قبل عامين الحارس ستويان ليكوفيتش الذي حصل على الجنسية.كما يضم الوحدة السنغالي برنس هالي (20 سنة) والمسجل في فريق تحت 23 وشارك في مباراتين في دوري تحت 23، ويضم النصر الصربي ستيفان بيانوفيتش (19 سنة).

والبرازيلي لويس توراتو (19 سنة) مع بني ياس، ويضم شباب الأهلي المغربي حمزة أجليد (18 سنة) والذي شارك في 9 مباريات الموسم الماضي مع الفريق في دوري تحت 23 سنة.

وإن كان من الصعوبة ظهوره مع الفريق الأول في كأس الرابطة، إلى جانب الصربي فوك بوتوليجا (20 عاماً) مع فريق تحت 21 سنة.ويلعب البوسني فيداد اليباسيك (20 سنة) مع العين كحارس مقيم وشارك في 3 مباريات الموسم الماضي، وفي الوصل الحارس الإيفواري موريبا كمارا (20 سنة).