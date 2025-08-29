لاعبو كلباء يهدون المشجع الصغير محمد البلوشي قميص النمور

لفت الشبل محمد جاسم البلوشي، مشجع فريق كلباء، الأنظار إليه بعد أن التقطته كاميرات القنوات الرياضية وهو يشجع فريقه النمور بحرارة وبكل حب وانتماء خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد بني ياس .

والتي حقق فيها النمور الفوز بهدف دون رد، وجهز لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي كلباء مفاجأة سعيدة للمشجع البلوشي بعد إهدائه قميص النادي وتحقيق رغبته بالتصوير مع ثنائي الفريق الحارس سلطان المنذري والإيراني شهريار إلى جانب بقية لاعبي الفريق .

وأكد المشجع محمد البلوشي في فيديو نشره النادي على منصاته أنه يعشق النمور ويتمنى لهم الفوز في كل المباريات، لافتاً إلى أن خسارة الفريق في المباراة الأولى ضد النصر بهدف تم تعويضها ضد بني ياس الذي حقق الفريق الأصفر الفوز عليه، وذكر بأن كلباء سيكون قوياً هذا الموسم، معبراً عن فرحته بالتصوير مع الحارس المنذري الذي يتمنى له الفوز بالقفاز الذهبي مع نهاية الموسم، والإيراني شهريار لاعبه المفضل في دوري أدنوك للمحترفين.