الأهلي المصري يقبل اعتذار رمضان وقمصان عن عدم الاستمرار

أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد قبول اعتذار المدير الرياضي محمد رمضان عن عدم استكمال مهمته.

وفي بيان عبر صفحته بفيسبوك توجه الأهلي بالشكر والتقدير لرمضان "على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسؤولية وإسهاماته الإدارية والعمل بروح أبناء الأهلي وتفانيه في أداء مهمته طول الفترة الماضية".

وفي بيان آخر، أعلن الأهلي موافقته على قبول اعتذار سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الاستمرار في عمله.

ووجه له الشكر أيضا على "ما قدمه من جهد كبير وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجا في الالتزام والإخلاص والحرص على مصلحة الأهلي في كل المواقف".