فليك يتطلع للثلاثية بعد فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن سعادته بأداء فريقه البطولي وقدرته على الانتفاض وتحقيق فوز مثير 3-2 في الوقت الإضافي والتغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد والتتويج بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس السبت.

وقال المدرب الألماني إنه لا ينبغي أن يتردد لاعبو فريقه، الطامحين للفوز بثلاثية هذا الموسم، في الاحتفال بكأس إسبانيا وتعزيز رقم برشلونة القياسي في إحرازه إلى 32 وأن يقلقوا لاحقا بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل.

وقال فليك في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم الأحد "كانت ليلة مثالية حقا".

وأضاف "أنا فخور جداً. ما يفعلونه وكيفية استبسالهم شيء مذهل بالنسبة لي. أنا أقدر حقا ما يفعلونه، إنهم لا يستسلمون أبدا. أعتقد أن الجميع، النادي والجماهير، فخورون بهذا الفريق".

وتابع "الفوز بلقب في مباراة مثل الكلاسيكو أمام ريال مدريد دائما ما يكون مميزاً. أنا سعيد من أجل لاعبي فريقي ومن أجل آلاف المشجعين الذين كانوا في المدرجات، لقد استحقوا هذا اللقب بجدارة".

وأردف "يجب أن نحتفل الآن ثم يتعين أن يكون هدفنا هو الاستشفاء والاستشفاء والاستشفاء. الثلاثية خيار وارد لكن علينا مواصلة العمل".

حقق المتألق برشلونة فوزه الثالث على التوالي على ريال مدريد المتعثر الذي خسر بالفعل أمام غريمه 4-صفر في سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني في أكتوبر و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية في يناير.

لم يخسر برشلونة في المسابقات المحلية منذ أواخر ديسمبر وقدم أداء رائعاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهو على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة متقدماً بأربع نقاط على ريال مدريد. وسيواجه، بعد مباراة الأربعاء أمام إنتر، بلد الوليد متذيل الترتيب ثم يستضيف ريال مدريد في مواجهة قد تحسم اللقب في 11 مايو.

وعزا فليك نجاح فريقه إلى سلوك لاعبيه وتركيزهم قائلا إن السماء هي حدودهم إذا حافظوا على تركيزهم.

وقال فليك "ذكرت في بداية الموسم أني هنا، مع مساعديّ، لخلق أجواء إيجابية في غرفة الملابس".

وأضاف "أردت أن أظهر لهم أن بإمكانهم الاستمتاع بالمباراة وأنهم قادرون على اللعب على أعلى مستوى. أعتقد أن خلق هذه الأجواء في غرفة الملابس أمر بالغ الأهمية وهي الأساس".

وأردف "إنه يمنحهم ثقة كبيرة. هذا أمر يتعلق بالجميع. الجهاز الفني واللاعبون... يتمتعون بعقلية رائعة. إذا نظرت إلى كيفية عودتهم في المباراة، ستكتشف قدرتهم على التفكير الإيجابي وتحويل مسار المباراة".