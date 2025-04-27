أنشيلوتي: علينا مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني

شعر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بخيبة أمل كبيرة إذ كان يعتقد أن بإمكان فريقه الفوز في المباراة التي انتهت بالخسارة 3-2 أمام غريمه برشلونة أمس السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم إذ استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ليدفع المباراة نحو وقت إضافي شهد تسجيل فريق يرشلونة هدف الفوز عن طريق جول كوندي.

عاد ريال مدريد إلى أجواء المباراة بعد تأخره 1-صفر في الشوط الأول لكن فيران توريس مهاجم برشلونة سجل هدفاً في هجمة مرتدة في الدقيقة 84 منحت العملاق الكتالوني دفعة معنوية جديدة.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم الأحد "كنا قريبين من الفوز واستقبلنا هدفا غريباً في وقت متأخر جداً... كرة في ظهر الدفاع... لكن هذا وارد أمام برشلونة".

وأضاف "حاولنا حتى النهاية، وكنا قريبين... كان الشوط الثاني جيداً جداً لكن هكذا هي كرة القدم. كانت المباراة متكافئة. كان برشلونة أفضل في الشوط الأول وكنا الأفضل في الثاني".

وأشار "لا يمكن التحدث بسوء عن الفريق الذي قاتل بشراسة حقا. قدمنا أداء جيدا جدا. لو فزنا، لما كان من الممكن اعتبار الأمر فضيحة. قدمنا أداء رائعا حتى تلقينا صدمة في اللحظات الأخيرة".

ولم يتبق سوى لقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد في ظل سعيه لتجنب الخروج من دون ألقاب في موسم يعاني فيه من تذبذب المستوى.

وتعرض بطل إسبانيا وأوروبا العام الماضي لخسارة مذلة أمام أرسنال الإنجليزي أدت إلى خروجه من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا ويكافح أيضا للحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة.

يتصدر برشلونة الترتيب متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد بينما تتبقى خمس مباريات في الموسم وسيستضيف ريال مدريد في مباراة بالدوري الإسباني قد تحسم اللقب في 11 مايو أيار.

وقال أنشيلوتي "نافسنا وسننافس أيضا أمام برشلونة في مباراة الدوري الإسباني القادمة. سننافس كما فعلنا الليلة".

وأضاف "علينا مواصلة المنافسة على لقب الدوري. قدمنا مباراة متكافئة وكنا قريبين جدا من الفوز بالكأس. أشعر بالحزن لعدم قدرتنا على رفع الكأس لكن ليس لدي ما ألوم لاعبي فريقي عليه لأننا قدمنا الأداء الذي توجب علينا تقديمه".

ونفى أنشيلوتي أيضا الحديث عن مستقبله إذ ربطت عدة تقارير بينه وبين تولي مهمة تدريب المنتخب البرازيلي الشاغرة.

وقال "يمكنني الاستمرار ويمكنني التوقف لكن سيظل هذا موضع نقاش خلال الأسابيع القليلة القادمة وليس اليوم".