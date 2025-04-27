برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد

توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوز ماراثوني على غريمه الأزلي ريال مدريد بنتيجة 3 / 2 بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين، مساء السبت.

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف سجله بيدري بعد مرور 28 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "لاكارتوخا" في مدينة إشبيلية.

وفي الشوط الثاني، قلب ريال مدريد الطاولة على منافسه وسجل هدفين لكيليان مبابي وأوريلين تشواميني في الدقيقتين 70 و77.

ولكن برشلونة أدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 84، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين حيث سجل مدافعه الفرنسي جوليس كوندي الهدف الثالث في الدقيقة 116.

وتفوق برشلونة على ريال مدريد للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز عليه بنتيجة 4 / صفر في الدور الأول من الدوري، وبعدها فوز كاسح بنتيجة 5 / 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كما تعادل الفريق الكتالوني في تاريخ المواجهات المباشرة مع غريمه المدريدي برصيد 4 تتويجات لكل منهما خلال 8 مواجهات مباشرة بينهما في المباراة النهائية، ليعزز برشلونة تربعه أيضا على قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 32 مرة مقابل 20 لقبا لريال مدريد.

فرض برشلونة سيطرة تامة طوال الشوط الأول، وهدد مرمى الريال بمحاولات خطيرة مبكرة حيث اخترق فيران توريس منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية أبعدها أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد ليبعد فرصة خطيرة بعد مرور دقيقتين.

وخسر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديلا مبكرا بعد مرور 11 دقيقة عندما اضطر لاستبدال الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي بسبب الإصابة ليشارك مكانه فيران جارسيا.

وفي الدقيقة 16 لعب داني أولمو كرة عرضية من اليسار داخل منطقة الجزاء، قابلها فيران توريس بقدمه ولكن فيدريكو فالفيردي أوقف مسار الكرة قبل أن تدخل المرمى.

وسدد لامين يامال كرة أرضية خادعة مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 19، وترجم الفريق الكتالوني أفضليته بهدف أول سجله بيدري بتسديدة صاروخية في المقص بعد تمريرة من لامين يامال، بعدها سدد رافينيا كرة ضعيفة أمسكها كورتوا في الدقيقة 31.

وحاول ريال مدريد دخول أجواء اللقاء في آخر عشر دقائق من الشوط، حيث سجل جود بيلينجهام هدفا في الدقيقة 35 ألغاه الحكم بداعي التسلل، بينما تصدى القائم لضربة رأس من فيران توريس بعد ركلة ركنية نفذها أولمو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فينسيوس جونيور، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت باحتساب تسلل ضد نجم ريال مدريد، بينما اختتم رافينيا محاولات برشلونة في الشوط الأول بتسديدة ضعيفة في أحضان كورتوا.

وتغير سيناريو الشوط الثاني تماما بعد محاولات هجومية مبكرة لبرشلونة في أول خمس دقائق بتسديدات ضعيفة للثلاثي يامال ورافينيا وبيدري، تعامل معها كورتوا بسهولة.

وبعدها كان الريال الأفضل والأكثر خطورة بعد نزول كيليان مبابي مكان رودريجو بين الشوطين، حيث تصدى فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة لأربع محاولات خطيرة لمبابي وفينيسيوس خلال 10 دقائق، بينما أضاع رافينيا فرصتين بسيناريو مكرر بتسديدتين بجوار القائم في الدقيقتين 55 و61.

وشارك أردا جولر ولوكا مودريتش مكان داني سيبايوس ولوكاس فاسكيز ليفرض الريال سيطرته تماما على وسط الملعب، ويترجم تفوقه بهدف التعادل الذي سجله كيليان مبابي من ركلة حرة سددها بقوة لتدخل الشباك بعد الارتطام بالقائم في الدقيقة 70.

وحصل ريال مدريد على أكثر من ركلة ركنية شكلت خطورة كبيرة، ومن إحداها لعب جولر كرة عرضية قابلها أوريلين تشواميني برأسه في الشباك بالدقيقة 77.

ضغط برشلونة بقوة سعيا لإدارك التعادل، حيث سدد لامين يامال كرة أبعدها كورتوا إلى ركنية في الدقيقة 82، وبعدها بدقيقتين مرر يامال كرة بينية إلى فيران توريس الذي تجاوز كورتوا، وسدد في المرمى الخالي ليمنح برشلونة التعادل.

وبلغت الإثارة ذروتها في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع الذي امتد لست دقائق احتسب حكم الساحة في آخرها ركلة جزاء بعد عرقلة راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد لرافينيا نجم برشلونة، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لتعديل قرار الحكم الذي ألغى ركلة الجزاء، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

غلب الحذر على أداء الفريقين في الشوطين الإضافيين مع أفضلية نسبية لبرشلونة حيث أضاع مهاجمه فيران توريس فرصة خطيرة في الدقيقة 102 بتسديدة بجوار القائم، وأحرز هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ومرر لوكا مودريتش نجم ريال مدريد كرة بالخطأ ليخطفها كوندي ويسدد كرة أرضية قوية على يمين كورتوا ليمنح برشلونة التقدم بهدف ثالث في توقيت قاتل بالدقيقة 116.

وبعد دقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مبابي بعد عرقلة من جافي لاعب برشلونة الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" أشار بوجود تسلل ضد إبراهيم دياز.

وتوترت الأجواء في اللحظات الأخيرة من المباراة حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع الألماني أنطونيو روديجر أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بسبب إلقاء لاعب ريال مدريد لزجاجة مياه في اتجاه الحكم اعتراضا على احتساب مخالفة ضد مبابي، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز ماراثوني لبرشلونة هو الثالث على منافسه هذا الموسم.