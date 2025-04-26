كريستال بالاس يفوز بثلاثية على أستون فيلا ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق كريستال بالاس للمباراة النهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز 3 / صفر على أستون فيلا ضمن منافسات الدور قبل النهائي، اليوم السبت.

صعد كريستال بالاس للمباراة النهائية لكأس الاتحاد للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1990 و2016 حيث خسر اللقب في المرتين أمام مانشستر يونايتد.

أما أستون فيلا الفائز باللقب 7 مرات آخرها في عام 1957 فقد فشل في التأهل للمباراة النهائية للمرة 12 في تاريخه، والأولى منذ عام 2015 عندما خسر في المباراة النهائية أمام أرسنال برباعية دون رد.

على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، أنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدما بهدف سجله إيبرشي إيزي في الدقيقة 31 بتسديدة قوية بعد تمريرة من زميله السنغالي إسماعيلا سار.

وقبلها سجل جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس هدفا، ألغاه الحكم بداعي وجود مخالفة من المهاجم الفرنسي ضد إزري كونسا مدافع أستون فيلا.

ورغم تقدم الفريق اللندني، فإن أستون فيلا هدد مرمى منافسه بأكثر من فرصة خطيرة لبوبكر كامارا ومورجان روجرز وباو توريس وإزري كونسا، لكن دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس خرج بشباك نظيفة.

وفي الشوط الثاني، تألق دين هندرسون حارس كريستال بالاس في التصدي لمحاولتين أمام لوكاس ديني وجون ماكجين، بينما أضاع ماتيتا ركلة جزاء لكريستال بالاس في الدقيقة 53 مسددا الكرة في القائم.

ولكن إسماعيلا سار عزز تفوق كريستال بالاس بهدف ثان في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

حاول أستون فيلا تقليص الفارق، ولكن لم يستفد من محاولات يوري تيليمانس وليون بيلي وروس باركلي ودونيل مالين، بينما أضاع إيدي نكيتياه وإسماعيلا سار فرصتين محققتين.

وعاد إسماعيلا سار ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 94، ليؤكد كريستال بالاس تفوقه على أستون فيلا في ثالث مواجهة بين الفريقين هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان 2 / 2 وفاز كريستال بالاس 4 / 1 في مباراتي الدوري الإنجليزي.

وينتظر كريستال بالاس في النهائي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست، غدا الأحد، على ملعب ويمبلي.