نوير يعود للتدريبات الجماعية لبايرن ميونخ

عاد مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لتدريبات الفريق الجماعية، بعد شفائه من الإصابة في ربلة الساق (السمانة)، ويمكن أن يشارك في المباريات قبل نهاية هذا الموسم من الدوري الألماني.

وذكر بايرن أن نوير شارك في أجزاء من مران الجمعة ، وهي المشاركة التي وصفها النادي بأنها "خطوة مهمة نحو العودة".

وتعرض نوير /39 عاما/ للإصابة مطلع مارس ومنذ ذلك الوقت حل جوناس أوربيج محله في التشكيل الأساسي.

وتتبقى أربع جولات على نهاية الدوري الألماني، ويمكن لبايرن أن يتوج باللقب غدا السبت، إذا فاز على ماينز وفشل باير ليفركوزن في الفوز على أوجسبورج.

ويشارك بايرن أيضا في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في شهري يونيو ويوليو المقبلين في أمريكا.