العروبة والإمارات أقوى مواجهات تمهيدي أغلى الكؤوس

شهدت قاعة اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، أمس، سحب قرعة التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية دوري الدرجة الأولى، إلى جانب قرعة مسابقة كأس الاتحاد بعد أن قررت لجنة المسابقات إعادة هذه البطولة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إقامة آخر نسخة من هذه المسابقة التي تلعب أدوارها التمهيدية بين فرق أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة، على أن تنضم أندية دوري الدرجة الأولى بدءاً من دور الـ32.

كما تم سحب قرعة المراحل السنية لأعمار تحت 14، 15، 16، 17، 19، 21 سنة، وأسفرت قرعة تمهيدي أغلى الكؤوس عن مواجهات مثيرة ومنتظرة بين فريقي العروبة والإمارات على ملعب الفريق الأول، ويلتقي العربي بالفجيرة في أم القيوين، ويستقبل سيتي حتا.

ويواجه مجد مصفوت في العين، بينما يواجه الجزيرة الحمراء فريق دبا الحصن برأس الخيمة، ويلعب الذيد أمام غلف يونايتد، ويستقبل يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي بيرلو فريق الاتفاق الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، وأعفت القرعة فريق الحمرية من خوض مواجهات الدور التمهيدي الأول، على أن ينضم الفريق للمنافسات في مباريات دور الثمانية من الدور التمهيدي.