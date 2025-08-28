أندية الساحل الشرقي.. العودة إلى «البيت» ومتعة الاستقرار

للمرة الأولى منذ انطلاقة دوري المحترفين موسم 2007 - 2008، تعود جميع أندية الساحل الشرقي إلى «البيت» ويحدث استقرار على مستوى الملاعب، وكان عدد من أندية الساحل الشرقي ومع انطلاقة كل موسم يعاني الأمرين في التنقل والترحال بين ملاعب الأندية، وكانت بداية المعاناة بفريق دبا بعد صعوده الرسمي الأول لدوري الأضواء ولم يكن ملعبه القديم يلبي التطلعات وبالتالي لا يلبي شروط رابطة دوري المحترفين، ليشد الرحال إلى ملعب خليفة بن زايد في العين ويخوض النواخذة جولات عدة على أرضية ملعب خليفة بن زايد بمدينة العين قبل التحول للعب في الفجيرة بعد استيفاء نادي الفجيرة شروط الرابطة بعد أن تحول ملعب الذئاب إلى تحفة معمارية نالت الإشادة والتقدير من قبل قيادات رياضية عليا، ومع مرور الزمن انتهى تشييد ملعب دبا بمكرمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ليطلق عليه اسم ملعب تحفة النواخذة ويستقر فريق دبا ويرتاح من التنقل ما بين العين والفجيرة.

العروبة وخورفكان

بعد دبا الفجيرة جاء الدور على خورفكان الذي اختار اللعب في ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة، ولم يسلم العروبة من التنقل بعد أن خاض مباريات في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب دبا الفجيرة الجديد «تحفة النواخذة»، حيث اختارت إدارة العروبة ملعب تحفة النواخذة، ليكون الملعب الرسمي للفريق وخلال الموسم الماضي وكذلك موسم 2022 - 2023.

واستمرت معاناة أندية الساحل الشرقي ليأتي الدور على دبا الحصن الذي حضر مع الكبار خلال الموسم الماضي ليلعب على أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ويخوض الحصن المباريات كافة، سواء في الدوري أو على مستوى الكأس على أرضية ملعب خورفكان الذي نال جائزة قدمها الاتحاد الآسيوي بعد أن تم اختياره ثاني أفضل إطلالة على مستوى الملاعب الآسيوية.

ويمكن القول بان كلباء ربما يكون النادي الوحيد المستقر على مستوى أندية الساحل الشرقي حيث لم يتنقل منذ صعوده قبل أكثر من 7 مواسم للعب في أي ملعب بخلاف استاد كلباء الذي تتم صيانته بصورة مستمرة وقت توقف الدوري، لكن النمور دائماً ما يلعبون أمام جمهورهم وهذه تعد ميزة غابت في كثير من الأحيان عن بقية أندية الساحل الشرقي.