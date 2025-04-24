الأهلي وبيراميدز المصريان .. بين الأرقام القياسية والآمال في "أبطال أفريقيا"

يسعى الأهلي المصري إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه القاري حين يستضيف صن داونز الجنوب أفريقي مساء غد الجمعة على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يحل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز المصري باستاد الدفاع الجوي في القاهرة في الجولة ذاتها.

وتعادل صن داونز والأهلي سلبيا في بريتوريا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب بين أورلاندو بايرتس مع بيراميدز في جنوب أفريقيا.

وكانت المجموعة الثالثة هي كلمة السر في المربع الذهبي لتلك النسخة من دوري أبطال أفريقيا حيث تأهل الأهلي حامل لقب النسختين الأخيرتين في الوصافة برصيد 10 نقاط بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل مرة وخسر مباراتين ثم أطاح بالهلال السوداني متصدر المجموعة الأولى في ربع نهائي البطولة بالفوز عليه ذهابا وإيابا، بينما جاء أورلاندو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرتين قبل أن يفوز على مضيفه مولودية الجزائر خارج ملعبه بهدف نظيف ثم تعادلا في مواجهة الإياب سلبيا ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وتأهل صن داونز بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 إلى نصف نهائي البطولة بعدما حل في وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 والخسارة مرة وحيدة، ثم فاز في ربع نهائي البطولة ذهابا على الترجي التونسي بهدف نظيف في جنوب أفريقيا قبل أن يتعادل سلبيا في رادس ويطيح بوصيف النسخة الأخيرة، بينما تأهل بيراميدز إلى المربع الذهبي بعد أن حصد وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة جمعها بالفوز في 4 والتعادل في مباراة وخسر مثلها، ثم فاز في ربع نهائي البطولة على ضيفه الجيش الملكي المغربي ذهابا 4 / 1 قبل أن يخسر إيابا بهدفين نظيفين.

ويعد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي هو الفريق الوحيد من بين أضلاع المربع الذهبي الذي لم يذق طعم الخسارة منذ انطلاق مواجهات تلك النسخة 2024-2025، بينما يحتل فريق بيراميدز المصري صدارة الأعلى تهديفا من بين الرباعي وأحرز لاعبوه 31 هدفا بينما يتساوى فريقا جنوب أفريقيا صن داونز وأورلاندو في درجة الأقوى دفاعيا ما بين أطراف نصف نهائي البطولة، حيث لم يسكن مرمى كل منهما سوى 4 أهداف فقط.

خاض أورلاندو بايرتس 13 مباراة منذ الدور التمهيدي الأول حتى مواجهة الغد، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 ولم يخسر وأحرز لاعبوه 18 هدفا ومني مرماه بـ4 أهداف، بينما لعب بيراميدز ذات العدد من المباريات، ففاز في 8 لقاءات وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 31 هدفا ومني مرماه بـ10 أهداف، بينما لعب صن داونز والأهلي 11 مباراة فقط حيث تم إعفاؤهما من الدور التمهيدي الأول، فاز صن داونز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهة وحيدة وأحرز لاعبوه 14 هدفا ومني مرماه بـ4 أهداف ، بينما فاز الأهلي في 7 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما وأحرز لاعبوه 22 هدفا ومني مرماه بـ7 أهداف.

ويسعى الأهلي إلى استمرار رحلة الدفاع عن لقبه الذي حصده في آخر بطولتين بجانب مطاردة الأرقام القياسية حيث حال التأهل للنهائي ستكون المرة السادسة على التوالي وهو ما لم يحققه أي ناد داخل القارة السمراء من قبل، كما أنه يسعى لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز تاريخي لم يتحقق بالقارة السمراء والوصول للرقم الـ13 ليرسخ مكانته بطلا تاريخيا لدوري ابطال أفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من جنوب أفريقيا ثم فرض السرية التامة على تدريبي يومي الثلاثاء والأربعاء باستاد مختار التتش حيث شرح فيهم خطة مواجهة صن داونز، وحذر كولر لاعبيه من الانسياق وراء ما يتردد عن أن فرصهم هي الأقوى بعد التعادل ذهابا خارج الملعب، مؤكدا لهم أن المنافس صاحب اسم كبير ويجيد اللعب خارج أرضه.

ويعتمد كولر على خبرات حارسه محمد الشناوي ومعه رامي ربيعه والثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأشرف داري بجانب السلوفيني جينك جراديشار والفلسطيني وسام أبو علي ومروان عطية وإمام عاشور.

بينما دخل صن داونز في معسكر مغلق مبكر بالقاهرة بدءاً من مساء الإثنين وفرض السرية الكاملة على تدريباته، وقال البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني في تصريحات صحفية قبل وصوله إلى القاهرة إنه يثق في قدرة لاعبيه على إحراز هدف في مواجهة الإياب وتعويض ما عجزوا عنه خلال مباراة الذهاب.

ويسعى صن داونز إلى حجز مقعده في نهائي البطولة ومواجهة الفائز من بيراميدز وأورلاندو بايرتس.

بينما يبحث أورلاندو بايرتس عن استعادة أمجاد تاريخ اللقب الوحيد لدوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم عام 1995 حين يحل ضيفا غدا على بيراميدز حيث تعادلا سلبيا في الذهاب، ويعتمد أورلاندو على قوة دفاعاته في الحفاظ على نظافة شباكه وتسجيل هدف يصعب به المباراة على منافسه.

في حين يبحث بيراميدز عن دخول التاريخ من أوسع أبوابه بالتأهل للمرة الأولى لنهائي دوري أبطال أفريقيا معتمدا على خبرات لاعبيه شريف إكرامي وأحمد الشناوي وعلي جبر ورمضان صبحي ومصطفى فتحي.