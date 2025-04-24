ريال مدريد يفتقد جهود ألابا وكامافينغا أمام برشلونة في نهائي الكأس

أصيب المدافع ديفيد ألابا ولاعب الوسط إدواردو كامافينغا خلال فوز ريال مدريد 1-صفر على خيتافي أمس الأربعاء بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويُحتمل غيابهما عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل لاعب الوسط التركي أردا غولر هدفا في الشوط الأول قاد به ريال لفوز مهم حافظ على آماله في المنافسة مع برشلونة على لقب الدوري.

لكن المباراة شهدت إصابة ألابا وكامافينغا، واضطرا للخروج في الشوط الثاني.

وضاعفت الإصابتان المشكلات التي يواجهها المدرب كارلو أنشيلوتي، إذ يفتقد بالفعل جهود لاعبيه الأساسيين كيليان مبابي وفيرلاند ميندي قبل نهائي الكأس أمام برشلونة يوم السبت المقبل.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سنرى ما تقوله الفحوصات الطبية لكن (ألابا وكامافينغا) تعرضا لإصابات في عضلات الساق ويبدو من غير المرجح للغاية أن يشاركا في نهائي يوم السبت".

ومع احتمال غياب ميندي وألابا وكامافينغا، قد يضطر أنشيلوتي للاعتماد على فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر، علما بأن هذا المركز قد يكون حاسما نظرا لأنه يشهد تحركات الأمين جمال لاعب برشلونة فيه.

ويحتل برشلونة، الذي يسعى للفوز بثلاثية، إذ يستعد أيضا لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال، صدارة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة متفوقا بفارق بأربع نقاط على ريال مع تبقي خمس جولات.

وسبق لبرشلونة تحقيق أكثر من انتصار حاسم على ريال هذا الموسم، إذ تغلب عليه 4-صفر بملعب سانتياجو برنابيو في الدوري في أكتوبر و5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية في يناير.

وقال أنشيلوتي "قد يكون هناك مرشح للفوز، لكن النهائي يبقى نهائيا. وأي شيء وارد. سيتعين علينا الدفاع جيدا، لكن فرصنا في الهجوم ستبقى قائمة. فوز اليوم يشكل دفعة معنوية كبيرة. كان الشوط الأول جيدا، وكانت الأمور أكثر صعوبة في النهاية، لكننا فزنا".