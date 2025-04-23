شباب الأهلي يحتفل بالقرقاوي بعد إعادة انتخابه رئيساً لاتحاد السلة العربي



احتفلت أسرة نادي شباب الأهلي مساء الثلاثاء في مبنى السعادة بالنادي باللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بمناسبة إعادة انتخابه بالتزكية رئيساً للاتحاد العربي لدورة رابعة على التوالي تقديراً لعطائه في الدورات الماضية والأثر الإيجابي الذي تركته اللعبة في الوطن العربي الكبير وإنجازاته على المستويين المحلي والخارجي.

حضر الأمسية عدد من الرياضيين والإداريين ونجوم الزمن الجميل وفي مقدمتهم إبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، والدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني، ومحمد الحمادي مدير اتحاد السلة ومن نجوم الزمن الجميل أحمد عيسى كابتن الأهلي والمنتخب الوطني، الدكتور حمدون، الدكتور محمد البنا، محمد مطر غراب ومن الإداريين عبدالرحيم الزرعوني، جاسم الحساوي، سرور خليفة، عبدالمجيد حسين، أحمد الزاهد، والزميل محمد الجوكر أمين عام لجنة الإعلام الرياضي، وتوجت الأمسية بمشاركة أسرة النادي بقطع التورتة الخاصة بالاحتفالية مع تمنيات الجميع بتحقيق نجاحات جديدة للسلة العربية والإماراتية بقيادة القرقاوي.

وأشاد إبراهيم عبدالملك بجهود اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بدعم كرة السلة العربية والإماراتية وتحقيق عدة إنجازات على كافة المستويات معبراً عن سعادته بقرار الجمعية العمومية للاتحاد العربي بإعادة انتخابه لدورة جديدة نظراً للدور الكبير الذي يقوم به والذي كان وراء ارتقاء هذه اللعبة والانطلاق بها نحو العالمية وبدوره أشاد الكابتن أحمد عيسى بقرار الجمعية العمومية مشيراً إلى أن اللواء «م» إسماعيل القرقاوي قدم خدمات جليلة لكرة السلة المحلية والعربية وقادها إلى منصات التتويج إضافة إلى توفير فرص الاحتكاك للمنتخبات العربية من خلال دورة دبي الدولية التي ينظمها اتحاد الإمارات سنوياً والتي قادت بعض هذه المنتخبات للوصول إلى نهائيات كأس العالم، ومن جهته قال الزميل محمد الجوكر إن بصمة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي لم تقتصر على كرة السلة العربية والمحلية بل امتدت لكرة القدم من خلال إشرافه على الفريق الأهلاوي في السبعينيات وكان أول فريق في الدولة يمتلك درع الدوري للأبد مشيراً إلى أن وجود اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على رأس الاتحاد العربي سيحقق نجاحات فنية وتسويقية للعبة الثواني الأخيرة.