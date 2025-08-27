خصوم الأمس تحت سقف الحمرية والهدف «المحترفين»

تمكن نادي الحمرية أحد أندية الدرجة الأولى، من ضم لاعبين مميزين من دوري أدنوك للمحترفين، على غرار كل من ماجد ناصر حارس مرمى الوصل وشباب الأهلي السابق، الذي منحه النادي شارة الكابتنية، إلى جانب إسماعيل الحمادي نجم الوحدة وشباب الأهلي وخورفكان السابق، الذي تم تجديد عقده لموسم جديد، ووليد اليماحي مدافع الفجيرة وعجمان السابق، والبرازيلي دياغو داسيلفا، الذي لعب من قبل لفرق دبا الفجيرة والإمارات في دوري المحترفين، وهناك آخرون أيضاً لعبوا في دوري الأضواء والشهرة، منهم عبدالعزيز الكعبي، والعماني ناشد بن حاجي، وعصام سحتيت لاعب الظفرة السابق، وعبدالله البيرق.

وكانت معارك طاحنة تدور على أرضية الملعب، عندما يلتقي هؤلاء اللاعبون ضد بعضهم في دوري الأضواء والشهرة، وكل واحد منهم يمثل ناديه، ويسعى إلى تحقيق الانتصار على الآخر، لتقوم إدارة الحمرية بجمع هؤلاء اللاعبين تحت سقف واحد، ويتحول خصوم الأمس إلى أصدقاء في عنابي الهواة، وهو لقب فريق الحمرية، الذي يرتدي اللون العنابي في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

ويبرهن نادي الحمرية، بقيادة مدربه الجديد الصربي زوران بيبوفيتش، والذي قاد من قبل دبا الفجيرة للصعود لدوري المحترفين، أن طموحات الموسم الكروي الجديد، تختلف عن سابقتها، حيث بعد أن وضعت إدارة النادي، برئاسة حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، خطة طموحة، تهدف إلى المنافسة على إحدى بطاقتَي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، من خلال بناء فريق قوي، يدمج بين عنصري الخبرة والشباب، لتحقيق نتائج إيجابية على مدار الموسم.