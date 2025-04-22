"يويفا" يدفع 233 مليون يورو للأندية مقابل استدعاء اللاعبين للمنتخبات الوطنية

يدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية من اتحاداته الأعضاء الـ55 مبلغ 233 مليون يورو (268 مليون دولار) مقابل السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد.

وذكر يويفا اليوم الأربعاء أن 901 ناديا حصلوا على مدفوعات من برنامج المنافع التابع له، حيث تصدرت الأندية الإنجليزية القائمة بحصولها على 89ر46 مليون يورو موزعة على 80 ناديا، ثم إيطاليا (31ر35 مليون يورو) ثم ألمانيا (35ر30 مليون يورو) ثم إسبانيا (88ر22 مليون يورو) ثم فرنسا (97ر11 مليون يورو).

تشمل المدفوعات 140 مليون يورو ليورو 2024 و93 مليون يورو لدوري أمم أوروبا لموسم 2020 / 2021 و2022 / 2023 ، بالإضافة للتصفيات الأوروبية 2022 - 2024.

وحصل مانشستر سيتي على 173ر5 ملايين يورو ليتصدر قائمة الأندية، وخلفه ريال مدريد حيث حصل على 786ر4 مليون يورو، ثم إنتر ميلان الذي حصل على 657ر4 ملايين يورو ثم برشلونة الذي حصل على 427ر4 ملايين يورو ثم باريس سان جيرمان الذي حصل على 425ر4 ملايين يورو ثم بايرن ميونخ الذي حصل على 371ر4 ملايين يورو.

وعلى الطرف الآخر من القائمة، حصل عدد من الأندية على الحد الأدنى من المدفوعات، والبالغ 3659يورو فقط، ومن بين هذه الأندية ليونز من جبل طارق، وميشيلين من بلجيكا ورابيد بوخارست الروماني و جدودجا يونايتد من مالطا.

وذكر يويفا أن إجمالي المدفوعات في هذه الدورة كان أكثر بـ33 مليون يورو مقارنة بالدورة السابقة، والتي شملت بطولة يورو 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.