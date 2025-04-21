الظفرة ودبا الفجيرة أكبر المستفيدين.. وتراجع حظوظ العربي والفجيرة في الجولة 24 بـ«الهواة»



بنهاية مباريات الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» بدأت ملامح الصعود تلوح في الأفق عقب استعادة الظفرة المتصدر نغمة الانتصارات وفوزه على الفجيرة بهدفبن نظيفين الذي يعد من الفرق المنافسه والمرشحة لخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، لتتراجع حظوظه بعد هزيمته لكن يظل الأمل قائماً في ظل خوضه لمباريات أقل من بقية الفرق، ورفع الظفرة رصيده إلى 47 نقطة ليغرد وحيداً في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فريق دبا الفجيرة الذي تمكن من حسم قمة الأسبوع أمام العربي بهدف دون رد ليحافظ «النواخذة» على المركز الثاني بعد أن وصل إلى النقطة 43 في انتظار بقية الجولات، فيما تجمد رصيد العربي الذي تعرض للهزيمة الأولى مع مدربه الجديد الدكتور عبد الله مسفر عند حاجز 39 نقطة، ويتعين على لاعبي العربي والفجيرة عدم التفريط في مزيد من النقاط وذلك من أجل الإبقاء على حظوظهم قائمة مع ضرورة تحقيق الفوز أمام الفرق التي تنافسهم على التأهل.

تسليم الراية

بهزيمته على ملعبه أمام الحمرية بثنائية رفع فريق الإمارات ومدربه بدر طبيب «الراية البيضاء»، بعد أن تجمد رصيد الفريق عند 30 نقطة مع تبقي 6 جولات على ختام المسابقة، ومن مفاجآت هذه الجولة: تعادل فريق يونايتد صاحب المركز الثالث 40 نقطة الإيجابي 1 ـ 1 أمام غلف يونايتد المتطور الذي خطى خطوة كبيرة نحو تأمين بقائه في المسابقة بعد أن وصل إلى النقطة 20 في وقت لايزال فيه فريق «غلف اف سي» يعاني في قاع الترتيب بسبع نقاط وخسر مباراته أمام الذيد برباعية، فيما تلقى مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة الهزيمة أمام حتا ليرفع الأخير رصيده إلى37 نقطة في المركز السادس ولاتزال حظوظه قائمة لكنها صعبة ومرتبطة بخسارة المنافسين من أندية المقدمة.

تنطلق مواجهات الجولة 25 الجمعة المقبل، بإقامة 3 مباريات تجمع الحمرية ومصفوت، الذيد يستقبل مجد، الجزيرة الحمراء والعربي، ويوم السبت أيضاً تقام 3 مواجهات تجمع الفجيرة ويونايتد، ودبا ضد غلف اف سي والإمارات يواجه غلف يونايتد.