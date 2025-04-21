أنشيلوتي: ريال مدريد بإمكانه الفوز بلقب هذا الموسم

يثق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في قدرة فريقه على التتويج بلقب هذا الموسم وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالخسارة ذهابا وإيابا أمام أرسنال الإنجليزي.

قال أنشيلوتي عقب الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 1 / صفر في الجولة 32 بالدوري الإسباني مساء الأحد "قدمنا أداء جيدا، وكان فيدريكو فالفيردي مفتاح الفوز بتسجيله هدف رائع، لقد عابنا البطء في الشوط الأول، وقدمنا أداء رائعا في الشوط الثاني".

وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه "سيطرنا على المباراة بشكل جيد في الشوط الأول، ولم نتعرض للضغط الذي لطالما اتسم به بلباو".

وأشار "لم نخلق الفرص بمعدل كاف بسبب افتقارنا لتحركات للاعبين بين الخطوط، وهو ما تعاملنا معه في الشوط الثاني، حيث أظهر الفريق صلابة وتماسك ولم نستقبل هدفا".

وواصل المدير الفني لريال مدريد "هذا الفوز بمثابة خبر سار وسنواصل التحسن، لدينا مباراةٌ أخرى يوم الأربعاء، وهذا الفوز مفيد لنا لأنه يمنحنا ثقة أكبر".

واستطرد "الأجواء في ملعبنا سانتياجو برنابيو كانت رائعة، ولم أشك لحظة في مساندة الجماهير لنا، نؤمن بقدرتنا على تحقيق إنجاز ما هذا الموسم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني متخلفا بفارق أربع نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب.

ويلتقي قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على ملعب "لا كارتوخا" يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبسؤاله من سيكون الحارس الأساسي لريال مدريد في المباراة النهائية للكأس، أجاب أنشيلوتي في ختام تصريحاته "إما أندريه لونين أو تيبو كورتوا، ولا يمكن أيضا استبعاد الحارس الثالث فران جونزاليس من الحسابات، لأنه قدم أداء جيدا".