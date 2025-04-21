تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا فرنسيس

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات اليوم الاثنين بعد وفاة البابا فرنسيس.

وأعلن الفاتيكان في بيان مصور اليوم الاثنين وفاة البابا فرنسيس أول أمريكي لاتيني يعتلي الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية وعاشق كرة القدم طوال حياته.

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر 88 عاما بعد نجاته في الآونة الأخيرة من أزمة خطيرة إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

وقالت رابطة الدوري في بيان "بعد وفاة صاحب القداسة، تستطيع رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمحترفين أن تؤكد تأجيل مباريات اليوم في الدرجة الأولى ودوري الشباب تحت 19 عاما. سيتم الإعلان عن موعد المباريات المؤجلة في الوقت المناسب".