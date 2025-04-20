دبا الفجيرة يتخطى العربي بهدف ويقلص الفارق مع المتصدر

حسم فريق دبا الفجيرة قمة مواجهات الأسبوع 24 من دوري الدرجة الأولى، محققاً فوزاً غالياً على مضيفه العربي بهدف اللاعب إدموندو ليناردو الذي جاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة، ليرفع "النواخذة" رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ويصبح على بُعد 4 نقاط من الظفرة المتصدر، فيما تجمد رصيد العربي عند 39 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية، تمكن حتا من تحقيق فوز مهم وغالٍ خارج الأرض على مضيفه فريق مجد بنتيجة 2-1، عن طريق كل من روبسون وليرا في الدقيقتين 2 و67، وأحرز هدف مجد الوحيد اللاعب علي أحمد في الدقيقة 51، ليرفع "الإعصار" رصيده إلى 37 نقطة محافظاً على آماله قائمة في خطف إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

واستعاد الحمرية نغمة الفوز وتفوق على مضيفه الإمارات في عقر داره بنتيجة 2-1، جاءت عن طريق كل من دي كاسترو، وإسماعيل الحمادي، فيما أحرز هدف الإمارات الوحيد اللاعب علي أحمد، ليصل "عنابي الهواة" برصيده إلى 19 نقطة، بينما بقي الإمارات عند 30 نقطة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف قد أنهى مباراة يونايتد وغلف يونايتد، إذ تقدم الأخير بهدف اللاعب لارس، وعدل يونايتد النتيجة في أنفاس المباراة الأخيرة عبر لاعبه بروميس، ليصل رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بينما بلغ رصيد غلف يونايتد 20 نقطة.