عموتة: كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سيعيد الثقة للجزيرة

أكد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، أهمية الفوز بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي من شأنه أن يعيد الثقة للفريق، معرباً عن سعادته بأداء اللاعبين وردة الفعل القوية عقب هدف التعادل لشباب الأهلي.

وحصد عموتة أول لقب له مع الجزيرة بعد توليه مهمة تدريب الفريق مطلع الموسم الحالي، إذ يُعد ثالث مدرب عربي يحرز كأس رابطة المحترفين بعد الإماراتي مهدي علي، والعراقي عبد الوهاب عبد القادر عندما كان مدرباً لعجمان.

وقال عموتة عقب التتويج بالكأس: "الجميع بذل مجهوداً كبيراً، الإدارة دعمت الفريق بصورة كبيرة، والجماهير ساندت الفريق ووقفت بجانبه رغم الظروف الصعبة، كما أن اللاعبين والجهازين الفني والإداري قاموا بعمل جيد جداً، صحيح أننا مررنا بظروف صعبة، لكن كان لدي ثقة بأننا سنحقق الفوز".

وأضاف: "استطعنا الخروج من حالة النتائج السيئة، خاصة في آخر أسبوعين، وظهرنا أكثر تركيزاً في المباراة، والأهم أننا لم نستقبل أهدافاً من ضربات ثابتة".

وأردف: "أؤمن بالعمل الجماعي، وكان هناك تكاتف من الجميع، بداية من الإدارة مروراً بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، ويجب أن نبني على هذا الانتصار في المستقبل".

وعن ما تردد حول وجود اتصالات مع الاتحاد العراقي، وإمكانية الرحيل عن الجزيرة عقب نهاية الموسم، أوضح: "بالطبع لدي اتصالات مع عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وهي اتصالات ودية تحدث منذ وقت طويل، وهو صديق شخصي لي، وعلاقتي طيبة مع الجميع هناك في العراق".

وختم: "الاتصالات موجودة ولكنها بشكل ودي، وتلقيت عرضاً بالفعل، ولكني ملتزم بعقدي مع الجزيرة حتى نهاية الموسم المقبل، وأنا مدرب أحب الالتزام بعقودي، ونادي الجزيرة هو من يقرر استمراري من عدمه".