النني: سعيد بأول ألقابي مع الجزيرة.. واستطعنا التماسك والحفاظ على الفوز

أعرب النجم المصري محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، عن سعادته بأول ألقابه مع الجزيرة في موسمه الأول مع "فخر أبوظبي"، مؤكداً أن اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً على مدار شوطي اللقاء، وقاتلوا حتى النهاية من أجل الحفاظ على الفوز.

وقال النني في تصريحاته عقب المباراة: "أشكر زملائي اللاعبين على الأداء البطولي الذي لعبوا به النهائي، وأشعر بسعادة غامرة بالتتويج بأول لقب لي مع الفريق منذ انضمامي إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "نجحنا في التقدم بهدف، وبعد تعادل شباب الأهلي ثم التقدم مجدداً، استطعنا التماسك والحفاظ على الفوز".

وأوضح أن أصعب لحظات المباراة بالنسبة له كانت عندما سجل شباب الأهلي هدف التعادل، نظراً لأن الجزيرة كان يعاني عندما يفقد التقدم، لكن الفريق حافظ على الفوز حتى النهاية.