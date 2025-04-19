كيبانو صاحب هدف فوز الجزيرة باللقب: الكأس إنقاذ لموسم الجزيرة

أكد الكونغولي نيسكينز كيبانو، لاعب الجزيرة وصاحب هدف الفوز، أن لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يُعد بمثابة إنقاذ لموسم الجزيرة، بعد الخروج من كأس رئيس الدولة والابتعاد عن المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين.

وأصبح كيبانو أول لاعب كونغولي يسجل في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي منذ النسخة الأولى للبطولة في موسم 2008-2009.

وقال كيبانو عقب الفوز باللقب: "لم تكن مباراة سهلة، لعبنا أمام منافس قوي للغاية، وشباب الأهلي من أقوى فرق الموسم ومتصدر الدوري، لكننا دخلنا المباراة بهدف الفوز، لأن البطولة تُعد إنقاذاً للموسم بالنسبة لنا".

وأضاف: "سعيد بتسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز للفريق، استخدمت مهارتي وسددت في الزاوية الضيقة على يمين الحارس، أعتقد أن في المباريات الكبيرة يجب استغلال أنصاف الفرص".

وأتم: "الجزيرة استحق الفوز بعدما قدّم اللاعبون كل ما لديهم من جهد وعطاء، وحققنا لقباً مهماً للنادي هذا الموسم".